疫情加反歧視示威壟罩　川普數月來首場大型造勢人數不如預期

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）儘管醫學專家警告將有新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染的風險，尋求連任的美國總統川普仍在週六（20）舉行數月來首場造勢大會，不過因為疫情及連日來的示威抗議，現場支持者人數大不如預期，甚至連會場都沒有坐滿。

川普（Donald Trump）總統週六在奧克拉荷馬州舉行造勢大會，他大肆抨擊近日因為非裔美國人佛洛伊德（George Floyd）因警方執法過當而死後，在全國各地引爆的示威遊行，並強調政府已經控制住境內的武漢肺炎。

路透社報導，週日的造勢大會選在一個有1萬9,000個座位的場館，不過到場支持者人數卻沒有原本預估的人滿為患，甚至連場館座位都沒坐滿；他的對手民主黨的拜登（Joe Biden）目前則是避免舉行大型造勢活動。

川普在會中也批評示威者，「肆無忌憚的左翼暴民正試圖破壞我們的歷史、褻瀆我們的古蹟—我們美麗的古蹟—，拆除我們的雕像，並且懲罰、消滅、迫害任何不服從他們對絕對與完全控制的要求的人。我們不會服從。」

佛洛伊德因警方執法過當而死，進而引發美國各地，甚至歐美地區的反歧視示威抗議，不過大部分的示威都還算和平，僅有少數暴力、衝突，以及掠奪事件發生。而許多民間團體現也倡議拆除過去那些遭人歌功頌德，卻有種族歧視歷史的偉人雕像，不過此事各界看反不一，許多國家或地方首長也認為雕像乃歷史的一部分而拒絕拆除。

川普也為政府處理武漢肺炎疫情的作法辯駁，「當你做到那種程度的篩檢，你就會得到更多的確診病例。」川普表示他有要求相關部門減緩武漢肺炎篩檢，不過一名白宮官員指出川普只是在開玩笑。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國武漢肺炎確診病例現已突破227萬人，死亡人數也已將近12萬人。

川普的連任之路看來歷經一波三折，先是遇上武漢肺炎全球大流行，美國成為重災區，後又因佛洛伊德事件遭人批評他對種族問題漠不關心。而上週他的前任國家安全顧問波頓（John Bolton）又出書爆料他請中國國家主席習近平幫忙連任一事等，引發熱議。