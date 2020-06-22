改善新住民親子關係 新二代組「南洋燈塔」照亮臺灣

說明：李如寶(左)、謝慈(右)及丁冠廷同學，為了改善新住民與孩子間的親子關係，提出了「南洋燈塔計畫」(翻攝自築夢計畫臉書) 說明：李如寶(左)、謝慈(右)及丁冠廷同學，為了改善新住民與孩子間的親子關係，提出了「南洋燈塔計畫」(翻攝自築夢計畫臉書)

就讀於臺灣大學的李如寶、謝慈及丁冠廷同學，為了改善新住民與孩子間的親子關係，提出了「南洋燈塔計畫」！

媽媽來自越南的如寶，認為在異地生活的新住民來說，「家」是他們最大的倚靠，也是屬於自己的避風港。如寶小時候曾無法認同自己的新住民家庭背景，一直到長大才了解，新住民在異地生活不容易，且除了外在的環境壓力之外，還要面對自家人對於自己的不諒解。因為自己家庭的狀況，讓如寶開始思考如何改善新住民的親子問題。

就讀於臺灣大學的如寶，在選修課程中結識了與她志同道合的夥伴–謝慈與丁冠廷，他們決定將課程中所學習的創意行銷運用在幫助新住民及新住民子女身上，於是三人成立了「南洋燈塔」團隊，代表他們能成為照亮更多東南亞族群，促進臺灣多元文化融合的一盞遠方明燈。確定目標方向後，身為學生的三人團隊，可用的資源實在少之又少，因緣際會下發現移民署辦理的「新住民及其子女築夢計畫」，終於能將團隊的理念付諸執行。

原本想製作親子遊玩的互動軟體(APP)，在經過田野調查後，他們發現許多父母並不希望小孩子過度使用電子產品，他們隨後便將計畫變更為「美食探險王」趣味料理包的親子互動活動，以開發「美食探險王」趣味料理包、「美食小當家」零食包、舉辦實體活動—親子料理教室。其中以實體互動的「料理包、零食包」，將產品包裝成互動形式。產品包含美食食材、配合趣味互動步驟書並做成網頁放置 QRcode直接就能連結到一些趣味的東南亞知識或親子互動任務，讓親子在共同完成料理的過程中，子女可以更加瞭解媽媽的文化，透過實際互動，更增進彼此親子關係。

※美食探險王網站連結

訊息來源：第6屆新住民及其子女築夢計畫

(新聞轉載自新住民全球新聞網)