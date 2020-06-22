近百年後再走「中央尖山登山記」　林業試驗所為台灣「鹿野氏馬蘭」正名

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）台灣日治時期著名的生物學家鹿野忠雄(Kano Tadao)於1930年發表「中央尖山登山記」，也是我國第一筆正式文字記載的登頂紀錄，其內容提到一種小白花。時隔逾90年，林業試驗所植物分類團隊重走當年的路線，找到了書中的植物棲地，並將它以生物學家之名，命名為「鹿野氏馬蘭」(Aster kanoi)，同時將其列為接近威脅的物種。

2019年8月，林業試驗所植物分類團隊根據1930年，台灣日治時期著名的生物學家鹿野忠雄(Kano Tadao)發表的「中央尖山登山記」，於2020年重新踏上他的腳步，深入中央尖山，尋找紀錄裡描述的一種狀似「瑪格麗特」(Chrysanthemum frutescens)的植物。

林業試驗所植物分類團隊找到當年的植物棲地，那時被稱作「玉山鐵桿蒿」(Aster morrisonensis)的小白花，經確認身分，由林業試驗所鐘詩文博士以生物學家鹿野忠雄之名，將它正式命名為「鹿野氏馬蘭」(Aster kanoi)。

研究發表人之一，林業試驗所鐘詩文博士表示，這種菊科植物僅見於南湖大山、中央尖山及太魯閣山森林界線以上的高山岩屑地，以往常常被誤認為更高海拔的「雪山馬蘭」(Aster takasagomontanus)。鹿野氏馬蘭雖然族群量尚稱豐富，但分布地較為侷限，且棲地近乎台灣之巔，很容易受到氣候變遷的衝擊，因此建議列為「接近威脅」的物種。

福山植物園終無性繁殖成功的「鹿野氏馬蘭」(Aster kanoi)。(照片由林建融提供)

鹿野氏馬蘭的模式標本目前存放於林業試驗所植物標本館中。該所研究人員表示，鹿野氏馬蘭分布的海拔高於3,000公尺，台灣近無類似環境的保種場域，但是藉由這些殘餘的材料進行試驗，可以讓他們在最低限度的採集下，更加了解這些新認識的物種。

經過一年的培育，鹿野氏馬蘭在福山植物園長得欣欣向榮，而負責鹿野氏馬蘭的人工栽植的林建融助理研究員發現，在海拔僅600公尺的福山植物園無須進行溫度控制，就能成功栽培出這種高海拔的嬌客。

他說，植物的天然分布是物種競爭下的結果，在人工環境中排除了競爭因子，因此往往發現目標物種適應的環境幅度比野外寬廣得多，這些物種很有可能不會因為氣候暖化而受到直接威脅，但是氣候變遷會使整體生態失衡，改變物種間的競爭關係，這些物種仍然面對著極大的威脅。

鹿野氏馬蘭的研究成果已發表在這一期的植物學期刊Taiwan ia上。