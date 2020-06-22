花蓮新住民親子體驗營慶端午 「粽」情享受越南佳餚

說明：花蓮「越南文化親子體驗營」拉近新住民與子女間的距離(移民署花蓮縣服務站提供) 說明：花蓮「越南文化親子體驗營」拉近新住民與子女間的距離(移民署花蓮縣服務站提供)

防疫過後喜迎端午，移民署花蓮縣服務站與花蓮縣新住民家庭服務中心、新住民據點花蓮縣培力生活發展協會於109年6月21日在據點服務處，共同舉辦「端午文化交流–越南文化親子體驗營」，開辦多元面向的動、靜態課程，並備有越南長粽、越南麵包、越式甜點等美食，讓新住民及其子女、社區居民及移工朋友一同歡慶佳節大快朵頤，交流情感，共賞文化差異之美。

體驗營由新住民擔綱講師，課程在老師闡述越南端午節習俗中揭開序幕，接著學員興致勃勃地遵照講師的指導，七手八腳通力完成越南春捲及煎餅之家常美食。品味美食饗宴後，大家懷著祈福的心DIY手做香包；花蓮縣培力生活發展協會理事長單薇熱血地說，會把大家用心縫製的香包贈送給不及共襄盛舉的新住民與移工朋友，讓他們也感受到佳節氣氛與關懷，以紓解鄉愁。動手勞作後，進行手部保養教學的增能課程。最後，活動在歡樂趣味的骰子龍舟遊戲中，意猶未盡地來到越南文化之旅終點。

學員陳媽媽與女兒開心地說，原來農曆五月五日同為臺灣與越南的重要傳統節慶「端午節」，但在越南又稱「驅(殺)蟲節」，過節習俗不同；當日臺灣人吃粽子，而越南人未必吃粽子，但一定要吃甜酒釀和酸果，真有趣的文化差異。自己與孩子在輕鬆趣味課程中，拉近了親子關係，還結交新朋友，增加口袋異國風味食譜；參加體驗營真是大大賺到了！開拓我們家大眼與小眼的見聞及視野。

移民署北區事務大隊花蓮縣服務站表示，在全球化下，臺灣境內人口族群日益多元，移民署秉持「尊重多元，欣賞差異」的核心價值，藉著活動推展多元文化交流，為彼此搭起橋樑，拉近距離，期待大家不分人種、國別及地域，繼往開來，共創繽紛多元的新臺灣文化。

訊息來源：移民署花蓮縣服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)