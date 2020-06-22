陳其邁台灣高雄市長競選團隊出爐　吳怡農任國際事務顧問

民進黨徵召的市長參選人陳其 邁（前左）21日在高雄駁二正港小劇場廣場舉辦「邁粉 見面會」，新境界文教基金會副執行長吳怡農（前右）到場助陣。... 民進黨徵召的市長參選人陳其 邁（前左）21日在高雄駁二正港小劇場廣場舉辦「邁粉 見面會」，新境界文教基金會副執行長吳怡農（前右）到場助陣。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）高雄市長8月15日補選，民進黨高雄市長候選人陳其邁今（22）日公布競選總部人事，確定高人氣新境界文教基金會副執行長吳怡農，出任青年及國際事務顧問，

其它競選總部主要幹部包括名譽主任委員為張俊雄、榮譽主任委員為管碧玲、主任委員由許立明擔任。總指揮為余政憲、總幹事為趙天麟、執行總幹事為康裕成。現任及前任黨籍立委（李昆澤、林岱樺、邱議瑩、邱志偉、許智傑、劉世芳、賴瑞隆、趙天麟、郭玟成、顏文章、余政道、林進興、黃昭輝、邱永仁、余玲雅、尤 宏）則任各區指揮官，統籌議員、後援會與社團等活動。

陳其邁說，市長補選將延續總統大選的架構並進行微幅調整，將高雄全區分為八大戰區，團隊將發揮「衝衝衝」的精神，爭取高雄市民的支持。

發言人部分，由執行總幹事康裕成帶領，年輕一輩黨籍市議員高閔琳、邱俊憲、黃文益、林智鴻，以及民進黨中央網路社群中心主任廖泰翔組成，將為競選團隊帶來活潑、有創意的能量。陳其邁也特別感謝台灣基進與時代力量的全力支持，在市政的推動上，彼此的理念相近；關於智庫、後援會及其他競總幹部人事，一旦確定也會向高雄市民報告。

發言人部分，由執行總幹事康裕成帶領，年輕一輩黨籍市議員高閔琳、邱俊憲、黃文益、林智鴻，以及民進黨中央網路社群中心主任廖泰翔組成，將為競選團隊帶來活潑、有創意的能量。至於原先傳出有望加入發言團隊的時代力量市議員黃捷，最後不在拍板定案的人事名單之內。

陳其邁也特別感謝台灣基進與時代力量的全力支持，在市政的推動上，彼此的理念相近。競選總部預計將於近期正式對外運作。