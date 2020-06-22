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【更新】台灣副總統賴清德赴蘭嶼參觀「地下屋」 22日豐年祭巧遇朱立倫

■副總統昨晚夜宿蘭嶼，成為史上第一位在偏遠的蘭嶼部落過夜的總統府代表。■賴清德與前新北市長朱立倫其實在21日同一天造訪台東縣蘭嶼，但第一天行程不同未碰到面

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/22 16:00
副總統賴清德22日手持木杵、體驗搗小米，並欣賞族人吟唱古謠及傳統打小米等樂舞儀式，感謝天神賜予，祈求年年豐收。(總統府官網) 
副總統賴清德21日從台東搭乘直升機前往蘭嶼參訪。（總統府提供）中央社

副總統賴清德22日手持木杵、體驗搗小米，並欣賞族人吟唱古謠及傳統打小米等樂舞儀式，感謝天神賜予，祈求年年豐收。(總統府官網) 

副總統賴清德21日從台東搭乘直升機前往蘭嶼參訪。（總統府提供）中央社

更新時間: 2020-06-22 16:00

首次發稿: 2020-06-22 10:00

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 賴清德副總統昨（21）日下午從臺東搭乘直升機前往蘭嶼。首站前往「野銀部落地下屋」參訪，並進入有百年歷史的地下屋內部，聽取導覽解說；隨後步行至夏本．嘎那恩Siyapen Nganaen資政家拜會。副總統昨晚夜宿蘭嶼，也成為史上第一位在偏遠的蘭嶼島上部落過夜的總統府代表。

最新消息指出，副總統賴清德與前新北市長朱立倫其實在21日同一天造訪台東縣蘭嶼，第一天行程不同未碰到面，今(22日) 早不約而同前往紅頭參加「小米、飛魚收穫祭」，賴、朱2人首度同框握手寒暄，但互動不多，兩人的座位中間也隔了好幾個人。

綜合自由聯合報導，賴清德副總統、新北市前市長朱立倫這兩位2024年最可能的總統參選人，22日上午同時參加蘭嶼紅頭部落飛魚小米豐收祭活動。

副總統賴清德21日赴蘭嶼，參訪「野銀部落地下屋」（上圖) ，並在涼亭內與曾任資政的耆老夏本．嘎那恩話家常(下圖)。（總統府提供）

副總統一行昨於涼亭內與夏本．嘎那恩Siyapen Nganaen資政話家常及交流意見。副總統表示，他代表總統來向資政問好，他說，在臺灣社會中，尊稱長者是寶，能夠看到年長者就是福氣。

此外，資政一直守護蘭嶼，不希望太多開發，並加強醫療資源，副總統說政府來就是要解決問題。

包括原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒Icyang‧Parod、交通部次長陳彥伯、衛生福利部次長薛瑞元、立法委員劉櫂豪、伍麗華、陳瑩等亦出席是項行程。

原住民族委員會表示，根據在蘭嶼土生土長牧師董永森的看法，「地下屋是蘭嶼祖先智慧的代表與結晶」，地下屋的結構、特性是因應島上地形、氣候而設。

蘭嶼夏季常有颱風侵襲，冬季更有強烈東北季風吹襲，因為高溫、多雨、多風的氣候形態，發展出半穴居的地下屋建築，冬暖夏涼，防颱、防風、防震，土層也具隔熱隔音效果。
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