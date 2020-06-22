【更新】台灣「國機國造」歷史新頁！ 勇鷹高教機上午首飛成功、「前輩」IDF戰機衝場致意

首架勇鷹新式高教機22日上午9時20分在台中清泉崗機場正式首飛，以紅白藍的飛機塗裝亮相。 中央社 首架勇鷹新式高教機22日上午9時20分在台中清泉崗機場正式首飛，以紅白藍的飛機塗裝亮相。 中央社

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蔡總統見證台灣「勇鷹」高教機首飛成功 試飛官:「勇鷹」不同IDF、是全新飛機

更新時間: 2020-06-22 14:49

首次發稿: 2020-06-22 09:50

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國機國造、首架勇鷹新式高教機去年(2019) 年9月在漢翔出廠，歷經近一年動態、靜態測試後，今天(6/22)上午9時在台中清泉崗正式首飛成功、前輩IDF戰機衝場致意；總統蔡英文也前往視導、慰勉。

首架勇鷹新式高教機22日上午9時20分在台中清泉崗機場正式首飛，於上午9時32分成功降落(如下圖) ，一共升空飛行12分鐘。

今天上午9時在台中清泉崗舉辦的正式首飛典禮，漢翔先進行勇鷹工程的影片播放後，勇鷹隨即在上午9時20分升空首飛展示，飛行課目包括地面滑行、高速滾行升空、空中飛行測試、五邊進場、保持最佳進場姿態落地，共升空飛行12分鐘後，於上午9時32分成功降落，期間同樣是國造的IDF戰機也升空伴飛，最後IDF高速衝場通過觀禮台，象徵薪火相傳，正式寫下國機國造歷史新頁，總統蔡英文也親自前往視導(如下圖) ，慰勉試飛人員及推動國機國造的相關人員。

首架勇鷹新式高教機（右）和同樣是國造的經國號IDF戰機（左），22日上午在台中清泉崗機場跑道待命準備起飛。中央社

首架勇鷹新式高教機22日上午9時20分在台中清泉崗機場正式首飛，於上午9時32分成功降落，一共升空飛行12分鐘。中央社

總統蔡英文（前中）前往視導，並在勇鷹前致詞、慰勉。

蔡英文總統今（22）日上午致詞時表示，新式高教機「勇鷹」，代表兩個重要意義：

第一，國機國造，帶動了國內航太產業的大發展、大進步；

第二，研製新式高教機，給空軍弟兄姊妹，最好的訓練環境。

總統指出，新式高教機順利完成首飛展示任務，是繼31年前，IDF經國號戰鬥機首飛後，國機國造再次締造的歷史性一刻。

國機國造、首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機去年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」，以紅白藍的飛機塗裝首度亮相，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」，有利銜接未來戰機訓練。

勇鷹高教機日前在台中清泉崗試飛時，已被不少在營區外守候的軍事迷捕捉到升空影像，一度引起轟動。據悉勇鷹高教機預計民國110年11月，進行小批量產。

針對首飛前的測試程序，中央社引述國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲日前受訪表示，依照慣例，一架戰機首飛前，必須先經過結構測試，再經過啟始地面測試。

結構測試又包含，全尺寸測試、疲勞測試、極限荷載測試；啟始地面測試則包含，功能驗證、燃油系統、發動機、航電系統、操作介面等項目進行調校。

蘇紫雲也說，首飛平均會在20分鐘內完成，收集各項數據後再進行系統細部調校，確定完成後，第二階段將進行各種課目的飛行測試；蘇紫雲舉例，相關程序就例如一架汽車從設計到生產原型後，在廠內試車、試油門，最後進入各種地形及環境，及省道、高速公路測試，沒有問題後進行量產。

蘇紫雲指出，目前雖然還不知勇鷹確切技術規格，但從已公開資訊顯示，勇鷹所使用的數位化配備以及模擬飛行軟體，除了國機國造本身意義重大，勇鷹也可說是全球目前最先進第五代教練機。

蘇紫雲表示，為了滿足空軍需求，漢翔在2015年航太展時提出以IDF重新設計的「XAT-5」，以及以AT-3教練機改良的「XAT-3MAX」兩方案，爭取國機國造。

由於XAT-5可以同時滿足高教機、部訓機需求，以及可與IDF機隊通用多數零組件的後勤優勢，在政府大力支持下雀屏中選，經網路票選名稱，將XAT-5定為「勇鷹」。

蘇紫雲說，勇鷹航電系統細節仍未公布，但普遍認為將採模組化設計，全數位化的「玻璃座艙（Glass Cockpit）」，可用軟體模擬高級教練機飛行模式、或是性能更刁蠻、具武器發射能力的部訓機飛行特性。

他指出，若比較中國的「教10」、教9「山鷹」、以及暱稱「海山鷹」的教9-G（G代表改良），勇鷹雖屬同級機，但勇鷹為新設計、享有新技術優勢，包括更先進的數位座艙整合，更能精準調校模擬飛行課目。

「勇鷹」自民國106年開工起，創造約1200工作職缺，新台幣668億元的經費中，超過一半377億元的訂單留在台灣，預計在110年還會再增加800個工作機會。

其中飛控、航電軟體都是100%自行掌握，撰寫超過100萬行的軟體程式，構改的最大特色就是大量使用複合材料，包括新的座艙、新的電子零件都是IDF時代所沒有，展現台灣航太進步。

退役空軍中將副司令張延廷受訪表示「勇鷹高教機也能達到平戰結合、平戰轉換、平戰一體的功能」，更特別的是，，勇鷹有預留對地、對海的作戰空間，在作戰情況下可擔負戰備，並進入作戰序列；現行AT-3並不具備平戰結合的能力，但勇鷹有火控、跨載及導引系統，「這是一個很好的設計」。

相對於勇鷹高級教練機，對岸的中航貴州飛機有限責任公司於5月12日宣布，改良版「海山鷹」（教-9G）教練機試飛成功，將提供中共解放軍海軍第2艘自製航艦「003型」使用。

國防安全研究院先進科技所長歐錫富指出，「教-9G」教練機可完成陸基型滑躍起飛、模擬著艦，節約共軍艦載戰機「殲-15」的訓練飛行時間，並提升飛行員培訓效益。

中共解放軍飛行的訓練體系分為初、中、高三階段。初級的機種為低速螺旋槳飛機「初教-6」，訓練時數為70小時；中級訓練機種為「教-8」噴射機，訓練時數為150小時；高級訓練機種為「教-9」、「教-10」，訓練時數為103小時，是飛行員駕駛戰鬥機前的最後階段訓練。

基本上，教-9是過時的設計結構，可以看出濃濃的米格21（MiG-21）身影。教-10是中國第一架依據西方標準設計生產的高級教練機，但仍不脫一機多用途的思維，分為高級噴射教練機、以及戰鬥入門訓練機等不同構型，不似勇鷹高教機以先進軟體模擬不同飛行特性。

圖/中央社檔案照片