〈財經主筆室〉韓牛已漲價15% 台灣宜防患步上紓困後遺症

在行政院特別預算支持下，文化部也將投入新台幣12億元 作為加碼三倍券使用，共計發行200萬份、每份600元的 「藝FUN券」。 在行政院特別預算支持下，文化部也將投入新台幣12億元 作為加碼三倍券使用，共計發行200萬份、每份600元的 「藝FUN券」。 (來源 中央社)

韓國為振興受疫情影響的經濟，5月中旬針對全民大舉發放急難支援金，未料紓困卻引發韓國物價高漲，已經有導致通膨危機發生的可能。台灣緊接韓國之後，振興經濟三倍券即將在7月起上路，是否也會步入韓國後塵引發物價高漲？既然韓國的前車之鑒歷歷在目，台灣政府應該即時拿出辦法來防患於未然，尤其更應甚防不肖商人趁機哄抬物價，避免通膨危機在台灣爆發。

韓國最近物價高漲相當驚人，就以韓國人愛吃的韓國牛五花肉價格來看，如今價格比較去年同期上漲約15%，菜價漲幅更是驚人，韓國人必吃的大白菜價格大漲了54%、水果類的蘋果也上漲35%，雖然4月天氣驟變對菜價多少有影響，但根據韓國媒體調查發現，主要還是因為急難金發放所導致，也就是這次物價上漲是紓困引發的通膨危機。

韓國國會於4月底通過12.2兆韓元(約新台幣3,300億元)的追加預算，5月起開放全民申請，每戶最高可領100萬韓元(約新台幣2.7萬元)，南韓共有2,100萬多萬戶可領取補助，一人戶可領40萬韓元、二人戶60萬元、三人戶80萬元、四人以上每戶最多100萬元，這筆支援金發給全民，並未排富。

韓國居民可以選擇以信用卡領取外，還可以選擇以禮品卡或預付卡的形式領取津貼，但大多數人選擇將付款存入現有的信用卡帳戶，從5月中開始即可到信用卡公司的網站申請，兩天內款項就會記入申請人的帳戶，並且可以立即使用，為幫助中小企業，這筆錢不能用於大型企業，例如百貨商店、超市、線上購物和主題公園。

台灣這次振興三倍券政府總共將支出460億元，希望能增加額外230億元的民眾消費，創造出1.5倍的消費。經濟部評估，三倍券已有700億元實質消費，目前很多平台及店家都有加碼活動，可望因此創造出1,000億元的經濟效益。

三倍券預計從7月1日開始紙本與數位版本發放，7月15日開始上路使用，期限至12月31日。台灣振與券使用上同樣有限制，振興券不能用在股票投資、水電費、罰金罰鍰、健保費、稅捐、行政規費、儲值交易等，希望促進非必需性的消費，而不讓振興券流入日常的必需性消費。

韓國這次急難支援金與台灣振與經濟的三倍券有諸多相同，同樣都是以紙本及數位兩種方式發放、在使用上均有所限制(都是希望促進非必要性消費)，以及都有使用時效的限制，韓國規定是在8月底前使用，台灣規定使用的期限到12月31日。使用上諸多的類似，韓國因支援金發放引發的物價上漲及通膨危機疑慮，台灣三倍券上路使用後是否同樣也會發生？台灣的財經專家相當擔心。

這次受到新冠肺炎疫情的影響，美，日、歐等國陸續採取擴大財政刺激方案以振興經濟，主要國家都大印鈔票來救經濟，印鈔紓困的後遺症，就是疫情後物價恐發生強力反彈。很多學者早已示警，擔心疫情過後造成物價上漲及通膨，會發生此後遺症的兩個原因，第一 ，疫情過後恐出現報復性消費，買氣出現爆炸性回溫。第二，各國央行拼命印鈔票救經濟，疫情告一段落後買氣回升，由於貨幣寬鬆、利率低，民眾大肆借錢消費，將造成市場供不應求，推升物價。

韓國因為發放急難支援金造成物價上漲，台灣三倍券還沒上路，如今就已傳出各地旅遊景點旅館住宿房價紛紛大漲，就連專業的導遊都表示因拿不到合理房價，短期已放棄出團打算，這些似乎都是疫情過後物價上漲、通膨危機蠢蠢欲動徵兆。看樣子各國政府在印鈔票救經濟及穩定物價之間如何拿捏？可是一門很大的學問，如今也正考驗著各國領導者的智慧。