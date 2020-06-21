台灣國家交響樂團音樂總監呂紹嘉卸任　最後演出幽默告別滿座樂迷

NSO國家交響樂團「呂紹嘉與馬勒第9」音樂會為音樂總監呂紹嘉任內最後一場演出（國家交響樂團提供） NSO國家交響樂團「呂紹嘉與馬勒第9」音樂會為音樂總監呂紹嘉任內最後一場演出（國家交響樂團提供）

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) NSO國家交響樂團音樂總監呂紹嘉下台一鞠躬！呂紹嘉用馬勒向大家告別，接下來將以藝術顧問身分協助樂團。

呂紹嘉任期內的最後一場樂季音樂會「NSO總監 系列《呂紹嘉與馬勒第九》」已於昨(20)日舉行，票房全滿，更有樂迷不辭辛勞從台灣各城市齊聚國家音樂廳，文化部長李永得夫婦、前文化部長鄭麗君、國家表演藝術中心董事長朱宗慶等文化圈名人也皆出席。

呂紹嘉自2010年8月起接任NSO國家交響樂團音樂總監， 至今陪伴樂迷10年時間，今晚近1700位觀眾，在呂總監與NS O國家交響樂團合作「海頓：第四十五號交響曲《告別》」、「 馬勒：第九號交響曲」等經典樂曲下，用音樂共同分享告別的心情。

綜合媒體報導，音樂會上半場，呂紹嘉選定海頓「告別」的「第45號交響曲」，這首作品是海頓對王公貴族表達團員想放假的心情，也因此演出時，樂曲走到最後樂章，團員順著樂句安排一一走下舞台，到最後就連指揮呂紹嘉也都作勢往觀眾席看了一眼，貌似無奈離開舞台，十分幽默讓觀眾會心一笑，下半場則由馬勒「第9號交響曲」畫下完美句點。

中時報導，呂紹嘉表示，他在還沒到NSO擔任音樂總監之前，就先和樂團在2005年演過這首作品，2010年擔任音樂總監後，又在2014年演了一次，以及最後一場音樂會演出，「能夠再經歷一次馬九，是我身為音樂家的福分。」

中央社指出，2018年底呂紹嘉主動宣布會在約滿之後離任，不再參與NSO國家交響樂團下任音樂總監遴選，為台灣樂壇投下震撼彈。音樂總監遴選委員會經過1年半左右遴選期程，音樂總監出缺，遴選委員會在不影響NSO運作為前提之下，商請呂紹嘉以藝術顧問身分協助，為樂團掌舵1年。