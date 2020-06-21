為看日食 北市天文館估萬人湧入

台灣本島21日下午2時48分起陸續進入日環食可見範圍 內，嘉義北香湖公園聚集大批民眾，小朋友也開心戴上 太陽濾鏡觀測。 中央社記者林... 台灣本島21日下午2時48分起陸續進入日環食可見範圍 內，嘉義北香湖公園聚集大批民眾，小朋友也開心戴上 太陽濾鏡觀測。 中央社記者林俊耀攝 109年6月21日 (來源 中央社)

天文盛事日環食今天下午登場，錯過將再等195年。台北市可見日偏食，台北市天文館中午過後大排長龍，天文館估計，應有萬人到場，上次有萬人躬逢其盛，是2009年的日全食。

天文館研究組組長吳志剛表示，上午開始就有民眾陸續進入天文館，中午後很明顯有大量人潮，預估會有萬人到場。

他說，上次有萬人到天文館，是2009年7月發生的日全食；而2015年的月全食，天文館也有全程直播，吸引到場的民眾卻沒這麼多，原因是日食發生的機率本來就比月食少。

吳志剛分析，可清楚地看到日食的機率少，加上今天逢假日，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情趨緩，都是造成萬人空巷的因素。

周姓民眾帶著就讀國小一年級及幼兒園小班的女兒到天文館看日食，她笑說，嘉義市太遠，沒辦法前往，小一的女兒想看日食，就到天文館來看看。

胡姓民眾與簡姓民眾臨時起意，相約到天文館看日食，2人表示，有做好人潮眾多的心理準備，但沒想到人潮居然比想像中還要多。

胡姓民眾說，有想過看線上直播，但轉念一想，人都在台北市了，就跑一趟天文館；簡姓民眾表示，到天文館到可以聽解說。

天文館從下午2時起，在外架設天文望遠鏡以及發放觀測日食的日食扇，室內則進行美、日、韓、港、杜拜等多地天文組織合作的線上直播，同時有研究員進行解說，吳志剛指出，共有4人輪流在室內進行解說，而中午時分，現場民眾已看到杜拜發生的日環食。

除了與國際天文單位合作，天文館也派出觀測隊到嘉義、雲林、台東等地，即時傳送畫面；中華郵政也在現場設立臨時郵局，販售天象郵票。

台灣前一次日環食是2012年的5月21日，當時為日出帶食，觀測時間較不理想，這次日環食從非洲內陸至西太平洋，整個亞洲幾乎都在可見食的範圍，尤其台灣在今天下午2時44分起，從金門到台東，全台各地將陸續出現日食，若錯過，就要再等195年，下一次要到2215年6月28日才能看到。

天文館指出，其中金門、澎湖、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮與台東部分地區更可看見壯觀罕見的日環食，其他地區則可見食分甚大的日偏食。

不過，各地出現時間與食分略有不同，以台北市為例，日食發生時間為下午2時49分至5時24分，下午4時13分可見太陽被遮蔽達91.7%的日偏食。