文化部長走訪南台灣藝術聯展　期許豐厚南方人文發展能量

文化部長李永得(灰衣)與策展人洪明爵(戴帽者)參觀展覽(圖/文化部) 文化部長李永得(灰衣)與策展人洪明爵(戴帽者)參觀展覽(圖/文化部)

(台灣英文新聞/社會組 台北綜合報導) 文化部長李永得今日參觀「大南方ing聯展」並和高雄當代藝術家交流，共同透過藝術形塑南台灣獨特的人文氣息。

「大南方ing聯展」呈現台灣11位當代藝術家創作，由澳大利亞皇家墨爾本科技大學藝術博士洪明爵出任策展人，文化部長李永得今（21）日出席和藝術家交流，該展自即日起於高雄雄崗信義美術館建案2樓的EAGLE藝術空間展至7月31日止。

李永得今日赴高雄EAGLE藝術空間參訪「大南方ing聯展」，與策展人洪明爵及參展的林熺俊等多位當代藝術家交換想法，了解創作理念及國內文化藝術發展情況。

李永得部長表示，本次展覽由民間企業提供固定藝術空間展出，民間企業對於藝術的支持是相當重要的力量。文化藝術的孕育應落實於每一處土地，透過主動關注南部藝術活動，也希望實地了解南部藝術家的現況及需求，逐步回饋至後續各項推動作為，包含藝術市場相關稅制、擴大民間獎勵等可能做法，為藝術創作建置完善的資源支持。

「大南方ing聯展」策展人洪明爵表示，近年高美館延續「大南方」區域藝術的概念，策劃大南方多元史觀特展，為共同呼應大南方精神，因此集結各個藝術家創作形成這次聯展。各參展藝術家則為南部藝術發展提出建言，南部藝術家極具潛力，希望政府重視南北平衡，協助將南方藝術能量帶至全台及國際，開拓市場。

中時報導，雄崗建設董事長林清吉從年輕時代即接觸藝術，長年收藏藝術作品，旗下EAGLE藝術中心繼南屏路的藝術空間，持續邀請藝術家舉辦藝術個展及聯展，為了提升高雄人文藝術氣息，因此擴大藝術中心規模，將「雄崗信義美術館」三角窗店面二樓做為藝術中心的大型展覽館，希望提供藝術家與藝術愛好者更寬廣交流平台。