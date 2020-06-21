越南新住民導演 用心記錄在台灣新住民心酸喜樂

來自越南的新住民導演阮金紅，曾經歷一段不愉快的婚姻，勇敢走出陰霾以後，轉身用影像紀錄臺灣新住民生活，希望協助大家走出屬於自己的幸福人生。

2000年因為婚姻仲介的介紹，嫁到彰化的阮金紅，原以為就此展開幸福的婚姻，卻因前夫的家暴讓她的幸福夢碎，經歷8年的辛苦協調，才結束這段不愉快的日子。

之後，因為參加活動課程，認識了現在的先生，並在2009年結婚。同時在先生的引導下，開始拍攝影片的工作。

聊到拍紀錄片的動機，她說，透過紀錄片把新住民的生活與奮鬥記錄下來，幫助更多人了解他們，有些長輩的觀念或許很難改變，但年輕一代都是未來的希望，只要更多人願意參與，就一定能改變彼此的誤解。她把自己的經歷拍成了《失婚記》這部紀錄片，還帶著片子參加影展，舉辦講座，獲得許多回應和掌聲。

阮金紅還用紀錄片探討非法移工問題，希望大家理解很多移工都是付了高額仲介費用，才來到臺灣。有些運氣不好遭到欺騙，或處在不好的環境裡工作，才導致他們逃離雇主變成非法移工。她說，如果沒有不公平的對待，多數移工都不會選擇躲躲藏藏的日子，大家只期盼好好工作賺錢，改善故鄉的生活。

自從2017年在嘉義民雄成立了「越在嘉生活棧」以後，她就希望能把這裡作為新住民朋友的一個交流與成長的空間，由於自己一段不好的婚姻經驗，使得她在社區推廣活動時，有時會碰到社區長輩的閒言閒語干擾，讓她感到很不舒服。

她說，有些長輩對於新住民配偶有些固定的偏見，把離婚問題都怪在他們身上，並沒有了解真實的情況，讓她覺得難過。

現在住在嘉義的阮金紅，不斷在空間裡舉辦活動，也開設課程、做主題展覽。每次都吸引很多新住民與新二代參與，更有關心活動的當地人參與。

她說，只要有更多人參與了解新住民，就能打破歧見與隔閡，這是她辛苦經營的最大收穫。她的願望就是，期待未來不再有類似自己的難過記憶，大家都能在臺灣快樂生活幸福成長。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）