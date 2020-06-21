越南新住民繫五彩繩慶端午 與內政部長徐國勇為台灣祈福

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）端午將至，內政部長徐國勇今(21)日上午來到臺東，與新住民朋友一同歡慶端午，現場與新住民共同製作越南傳統的五彩繩，祈福臺灣能夠永保安康，也鼓勵國人多來臺東旅遊。

徐國勇表示，臺灣是個充滿多元文化的社會，有許多新住民朋友的加入，才能共同打造臺灣如今美麗的風貌。目前，國際間疫情仍然嚴峻，但由於臺灣因應得宜，成功守住疫情沒有擴散開來，使國人還能維持正常的生活，國人只要做好個人健康防護，就可安心在國內旅遊，也鼓勵大家多到臺東旅遊，感受這裡的好山好水好人情。

今天的活動是由臺東縣新住民家庭服務中心與移民署共同舉辦，行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、臺東縣政府副縣長王志輝、卑南鄉鄉長許文獻等人都到場參與，服務中心主任傅濟功於活動中介紹，在越南每逢端午節，由長輩替晚輩繫上五彩繩是重要的傳統習俗，象徵祈福及驅趕疾病。

徐國勇今天和新住民朋友共同將親手製作的五彩繩繫在臺灣圖像看板上，祈求臺灣永保安康！活動中也安排了來自越南、印尼、泰國及中國等東南亞國家的新住民朋友們，各自準備家鄉特色的粽子到現場分享，展示在臺灣這片土地上打拼的人們，面對疫情能夠「萬『粽』一心」，挺臺灣、撐政府的防疫決心。

移民署也再次提醒，擴大自行到案專案時間只剩10天了，呼籲逾期外來人口在6月30日前，自行到移民署各縣市專勤隊報到。專案期間到案人士享有不收容、不管制及低罰鍰的優惠措施，過了專案期間就回歸原有規定，沒有優惠措施，相關資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線，或勞動部「1955」專線洽詢。