台北京華城又傳工安意外　工人遭活埋近8小時尋獲已身亡

台北京華城工地坍塌意外一名工人遭活埋近8小時尋獲已身亡（圖：中央社） 台北京華城工地坍塌意外一名工人遭活埋近8小時尋獲已身亡（圖：中央社）

(台灣英文新聞/社會組 台北綜合報導) 京華城工地20日發生坍塌意外，造成一名工人遭活埋近8小時，晚間在小型怪手內尋獲確認已明顯死亡，後續交由檢警調查。建管處要求停止施工。

綜合媒體報導，京華城位於北市八德路4段，工地昨(20)日下午3時許發生坍塌意外，造成在一樓作業的47歲邱姓工人被從8樓掉落的鋼筋水泥等物壓住。

消防局表示，京華城拆除工程發生樓板坍塌，經清點工人數量，發現一名工人失蹤，緊急出動怪手及大型機具，挖掘坍塌土方。

中央社指出，消防局救援隊員於下午3時許開始救援，動用小型怪手等器具開挖，也以生命探測器救援，但因從高處掉落鋼梁、水泥體積過大，只能以切割方式救援。

警消研判被鋼梁、水泥等物壓住的工人剛好在一樓施工，且旁邊另有一輛小型怪手及小型貨車，工人可能是坐在小型怪手內時遭遇意外。

救援隊員在晚間10時許坍塌現場先發現小型怪手，後續在怪手內部發現工人發現工人明顯死亡，消防員就懷疑工人是連人帶車遭活埋。

警消救援時，發現小型怪手遭鋼梁、水泥壓扁，且車體嚴重變形，此外，在現場焦急等候的家屬得知已死亡，當場痛哭失聲，需由消防員攙扶才能行走。

聯合報導，京華城拆除作業，從12樓逐漸向下拆除，其拆除物皆從中央貫穿的天井丟下，再由邱姓工人使用小山貓載走，送上貨車清出，這起工安意外是8樓坍塌後，夾帶大量鋼筋、鋼條從天井墜落，當場活埋正在1樓進行清除作業的邱姓工人。

消防局三大隊大隊長王證雄說，先發現小型怪手位置，晚間11時初，發現坐在小型怪手內的工人已明顯死亡，後續交由檢警調查。

京華城於去年底熄燈，正進行拆除工程，5月初傳出工地發生火警，所幸未釀傷亡，京華城當時表示，因拆除包商作業不慎，引發周遭易燃物悶燒。今天又發生工安意外，被建管處要求停止施工。