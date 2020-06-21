印度家屬探病因天熱拔掉呼吸器插冷氣 患者30分鐘後缺氧身亡

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）印度拉賈斯坦邦東部城市科塔縣的一名40歲男子，疑似染上武漢肺炎住院插管治療，家屬探病時由於天氣炎熱，沒有詢問醫護人員便擅自將呼吸器的插頭拔掉，改插上自備的冷氣機，導致男子在半小時後因呼吸器的備用電源耗盡而死亡。

根據《hindustan times》 報導，6月15日1名40歲男子因疑似武漢肺炎而住進拉賈斯坦邦的馬辛比辛格醫院（Maharao Bhim Singh（MBS））接受隔離治療，由於該醫院原本並沒有隔離病房，這間臨時病房內沒有安裝冷氣等設備。

而他的家屬在探視他時，因天氣炎熱，在尋找插頭時將呼吸器的插頭拔掉，插上自己帶來的空氣冷卻器（air cooler）。呼吸器的備用電池立即啟動，但是半小時後就耗盡電源，男子的情況急劇惡化，醫生及醫護人員隨即介入搶救，但該男子仍然不治身亡。

雖然是自己惹出來的大禍，男子家屬卻對醫護人員破口大罵，要求醫院負責。