印度家屬探病因天熱拔掉呼吸器插冷氣 患者30分鐘後缺氧身亡

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導)印度拉賈斯坦邦東部城市科塔縣的一名40歲男子,疑似染上武漢肺炎住院插管治療,家屬探病時由於天氣炎熱,沒有詢問醫護人員便擅自將呼吸器的插頭拔掉,改插上自備的冷氣機,導致男子在半小時後因呼吸器的備用電源耗盡而死亡。

根據《hindustan times》 報導,6月15日1名40歲男子因疑似武漢肺炎而住進拉賈斯坦邦的馬辛比辛格醫院(Maharao Bhim Singh(MBS))接受隔離治療,由於該醫院原本並沒有隔離病房,這間臨時病房內沒有安裝冷氣等設備。

而他的家屬在探視他時,因天氣炎熱,在尋找插頭時將呼吸器的插頭拔掉,插上自己帶來的空氣冷卻器(air cooler)。呼吸器的備用電池立即啟動,但是半小時後就耗盡電源,男子的情況急劇惡化,醫生及醫護人員隨即介入搶救,但該男子仍然不治身亡。

雖然是自己惹出來的大禍,男子家屬卻對醫護人員破口大罵,要求醫院負責。

