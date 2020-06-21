〈時評〉提名不當的蔡英文總統

監察院，這個全世界民主國家絕無僅有的怪胎，在成功癈除之前，當然好歹要讓它發揮點邊際效益，而非歹戲拖棚，甚至於淪為為虎作倀的政治盲腸。由於第5屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，為了能無縫接軌，蔡英文總統頃於6月18日晚上釋出規劃提名人選，其中提名副院長的黃健庭，因民進黨立委群反彈聲浪實在太高太大，總統已急踩煞車，黃健庭本人也打起退堂鼓。

中國國民黨籍的黃健庭，能否得到該黨的同意祝福，老實說，一點都不重要！重要的其實就一句話：己身不正，何以正人？曾涉及回扣案經法院判刑的黃健庭，或許適合擺在其它位子，但不適合擺在職司整肅官箴的監察院，道理其實很簡單。因為，監察院不是更生院！

蔡總統安排黃健庭出任監察院副院長，也許立意是希望朝野大和解，卻沒弄懂，監委應該超然於政黨間的恩怨，只問是非對錯，那管它朝野政黨是對立還是和稀泥大和解？讓監察院成為朝野和解的大熔爐，是笑話，是讓1月11日才投蔡總統一票的817萬選民笑不出來的笑話！

蔡總統在上一任期，也鬧過提名不當的笑話！2016年07月中旬，才在520就職演說中誓言司法改革獲如雷掌聲的蔡英文總統，提名謝文定、林錦芳為司法院大法官並為院長、副院長。咨文一出，曾參與中壢事件、美麗島案與林宅血案偵辦檢察官、江南案主任檢察官的謝文定，其威權體制打手的歷史遭起底；林錦芳則缺乏司改理念，論文涉抄襲。

慷慨激昂要司法改革的蔡總統，卻試圖提名以往非但沒有支持司改，還常常出言反改革的謝、林兩人掌司法院，這不是開司改的玩笑，什麼才是？

蔡英文有舊黨國體制找人、用人的傾向，這和在威權時代選擇服從的人，很難具有大破大立人格特質不無關聯。曾經大起後接著馬上大落的民進黨，最好從中記取教訓；畢竟，2022的期中考，轉眼即屆，2024的期終考，還會遠嗎？老是在考驗支持選民忍耐度的人事，最好還是省省吧！

（作者為新竹教育大學退休副教授)