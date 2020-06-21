說好的寶相莊嚴呢？ 中國甘肅石窟佛像重塑後變「滑稽表情包」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國甘肅隴南法鏡寺石窟的二立佛在文革中遭到嚴重破壞，2000年翻修加工後，佛像表情居然變成這副滑稽的模樣，讓許多網友不能接受，大呼「為什麼能整的這麼猥瑣！」

有中國網友日前在社群平台「微博」貼文表示，位於甘肅的法鏡寺石窟又名石堡石窟，在文革時期遭到摧毀，窟龕內的佛像損毀嚴重。

2000年7月進行翻修重整，卻有民眾發現，石窟內的2尊二立佛修復後的表情簡直滑稽地不可描述，將照片貼上網後，引發一眾網友崩潰嘲笑。

許多中國網友吐槽，「這是最早的表情包了吧！」「是韓國趙石的漫畫吧？心靈的聲音，表情特像」「真是寶相莊嚴啊！」

而推特上也有許多網友說「不忍心按下喜歡，又無法忍住上揚的嘴角。好哀傷啊。」「文化底蘊就剩這麼多了」「破四舊和文化大革命真的把中國傳統文化的脊梁骨打斷了，現在真正能一脈相承的只有吃」

也有人緩頰解釋，「我們這裡有類似的佛窟，文革時連廟帶佛一起端了。其實是民間信仰恢復後希望修復，但政府不給撥款，農民就只能發揮創意自己上。不是衣逼沒審美，只是信徒太窮了」

中國甘肅二立佛（圖/ 翻攝自微博）

中國甘肅二立佛（圖/ 翻攝自微博）