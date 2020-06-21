日環食夏至登場 非洲搶頭香太平洋日落時結束

東半球民眾夏至將可一賭以「火環」著名的天文盛事日環食。美國有線電視新聞網（CNN）稱，日環食自美東時間21日凌晨0時47分開始，環食帶從非洲掃往中國，於太平洋日落時結束。

CNN報導，中非、阿拉伯半島南部、巴基斯坦、印度北部、中國南部及台灣的民眾可欣賞日環食天文奇景。大部分亞洲、非洲、南歐與東歐、澳洲北部以及部分太平洋和印度洋地區則可看見日偏食。

美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家楊恩（Alex Young）解釋，日環食原理和日全食類似，月亮、地球與太陽連成一線，站在地球上看，月亮就會擋在太陽前面，之所以發生日環食而非日全食，因為月亮距離地球太遠，因此顯得比太陽小，而未能完全遮住太陽。

CNN報導指出，日環食從美東時間21日凌晨0時47分在非洲日出開始，這條細細的環食帶一路掃往中國，最終於太平洋日落時結束。

若台灣民眾也想一睹為快，中央氣象局說，21日下午2時44分4秒，由金門「初虧」開啟這次日食序幕，最後結束於下午5時26分43秒台東的日面「復圓」，台灣環食帶地區可見環食，其他地區則只可見日偏食。

氣象局表示，環食帶將通過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及台東縣10個縣市，由西而東，金門下午4時10分開始環食至台東成功約下午4時16分止，環食帶中心至邊緣地區各可見約58秒至1秒不等的環食景象。