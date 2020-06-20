香港「國安法」傳6月底或7月初表決　中共將設「駐港國安公署」、特定情形可行使管轄權

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國全國人民代表大會常務委員會今天(20日) 閉幕，會議初審了備受關注的「港區國安法」(又稱「港版國安法」) ；有人大代表說，相關法律最快會在6月底或7月初的特別會議表決。

中央社報導，國際特赦組織香港分會日前發起叫停「港區國安法」的網上連署行動，要求人大常委會放棄在港引入「國安法」。到昨天(19日) 為止在海外及香港當地共收到8萬4000個署名。

中國全國人大常委會討論的「港區國安法」草案中，規定北京中央需設置「駐港維護國家安全公署」，香港則設立「維護國家安全委員會」，職能包括分析香港維護國安形勢。

中國全國人民代表大會常務委員會過去3天於北京召開會議，討論內容包括「港區國安法」草案，會議今早結束。

中共官媒新華社今天晚間發布「法制工作委員會負責人向13屆全國人大常委會第19次會議作關於『中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）』的說明」。

根據這份說明，「港區國安法」共包含6章、共66條，分別為：總則，香港特別行政區維護國家安全的職責和機構，罪行和處罰，案件管轄、法律適用和程序，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全機構，附則。

草案內容規定北京中央需在港設立維護國家安全公署，職能包括分析研判香港維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議。

此外，「駐港國安公署」負責監督、指導、協調、支持香港履行維護國家安全的職責，以及收集分析國家安全情報資訊等。

港媒指出，這將是繼北京中央駐港聯絡辦公室、解放軍駐港部隊、外交部駐港特派員公署後，第4個北京中央駐港機關。

這份說明特別強調，「駐港國安公署」和國家有關機關在「特定情形」下對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，「是中央全面管治權的重要體現」，有利於支持和加強香港維護國家安全執法工作和司法工作，避免可能出現或者導致出現香港基本法第18條第四款規定的緊急狀態情形。

草案沒有禁止外籍法官審理國安法案件，但規定行政長官指定若干名法官處理與國安有關案件，打破一直以來由終審法院首席法官指派法官審理案件的傳統。

早前曾有建制派親中人士要求禁止外籍法官處理香港國安法案件，但據報導並未獲北京採納。

草案條文訂定，相關案件的刑事訴訟程序由行政長官從裁判官、區域法院法官、高等法院原訟法庭法官、上訴法庭法官及終審法院法官中，指定若干名法官，也可以從暫委或者特委法官中指定法官負責處理。

在具體執行上，草案也明確規定香港需設立「維護國家安全委員會」，負責香港維護國家安全事務，承擔維護國家安全的主要責任。

「維護國家安全委員會（簡稱國安委）」由行政長官擔任主席，成員包括政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局局長、警務處處長、警務處維護國家安全部門負責人、入境事務處處長、海關關長和行政長官辦公室主任等。

「國安委」的職責包括分析研判香港維護國家安全形勢，規劃有關工作，制定香港維護國家安全政策；推進香港維護國家安全的法律制度和執行機制建設；協調香港維護國家安全的重點工作和重大行動。

「國安委」下將設立由北京中央指派的國家安全事務顧問，提供諮詢意見。

此外，香港警務處將設立維護國家安全的部門，配備執法力量；香港律政司下也將設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，負責危害國家安全犯罪案件的檢控工作和其他相關法律事務。

草案在附則中規定：香港本地法律與本法不一致的，適用本法規定；港區國安法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。

國際特赦組織香港分會日前特別發起叫停「港區國安法」的網上連署行動，在海外及香港當地共收到8萬4000個署名。

官方香港電台昨(19日)報導，分會與10個本地團體昨向北京中央駐港聯絡辦公室「遞交連署」。此外，分會聯合86個公民社會團體向中國全國人大常委會發表公開信，要求人大常委會放棄在港引入國安法。

報導引述國際特赦組織香港分會項目經理林祖明說，「港區國安法」對顛覆國家政權及與外國勢力勾結等罪行的定義過寬，未能保障人權，也不受任何國際準則規範。

另一方面香港邊城青年等團體，19日上午在台灣行政院大門口舉辦記者會，提出港人救援方案中未完善的疑慮，香港邊城青年理事長kuma（下圖前左）期待台灣政府在堅持捍衛人權的道路上，台港同行。

圖/中央社