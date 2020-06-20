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香港「國安法」傳6月底或7月初表決　中共將設「駐港國安公署」、特定情形可行使管轄權

■港媒指出，這將是繼北京中央駐港聯絡辦公室、解放軍駐港部隊、外交部駐港特派員公署後，第4個北京中央駐港機關。■國際特赦組織抨擊「港區國安法」對顛覆國家政權及與外國勢力勾結等罪行的定義過寬，未能保障人權，也不受任何國際準則規範。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/20 21:00
圖為香港維多利亞港 (美聯社) 

圖為香港維多利亞港 (美聯社) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國全國人民代表大會常務委員會今天(20日) 閉幕，會議初審了備受關注的「港區國安法」(又稱「港版國安法」) ；有人大代表說，相關法律最快會在6月底或7月初的特別會議表決。

中央社報導，國際特赦組織香港分會日前發起叫停「港區國安法」的網上連署行動，要求人大常委會放棄在港引入「國安法」。到昨天(19日) 為止在海外及香港當地共收到8萬4000個署名。

中國全國人大常委會討論的「港區國安法」草案中，規定北京中央需設置「駐港維護國家安全公署」，香港則設立「維護國家安全委員會」，職能包括分析香港維護國安形勢。

中國全國人民代表大會常務委員會過去3天於北京召開會議，討論內容包括「港區國安法」草案，會議今早結束。

中共官媒新華社今天晚間發布「法制工作委員會負責人向13屆全國人大常委會第19次會議作關於『中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）』的說明」。

根據這份說明，「港區國安法」共包含6章、共66條，分別為：總則，香港特別行政區維護國家安全的職責和機構，罪行和處罰，案件管轄、法律適用和程序，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全機構，附則。

草案內容規定北京中央需在港設立維護國家安全公署，職能包括分析研判香港維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議。

此外，「駐港國安公署」負責監督、指導、協調、支持香港履行維護國家安全的職責，以及收集分析國家安全情報資訊等。

港媒指出，這將是繼北京中央駐港聯絡辦公室、解放軍駐港部隊、外交部駐港特派員公署後，第4個北京中央駐港機關。

這份說明特別強調，「駐港國安公署」和國家有關機關在「特定情形」下對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權，「是中央全面管治權的重要體現」，有利於支持和加強香港維護國家安全執法工作和司法工作，避免可能出現或者導致出現香港基本法第18條第四款規定的緊急狀態情形。

草案沒有禁止外籍法官審理國安法案件，但規定行政長官指定若干名法官處理與國安有關案件，打破一直以來由終審法院首席法官指派法官審理案件的傳統。

早前曾有建制派親中人士要求禁止外籍法官處理香港國安法案件，但據報導並未獲北京採納。

草案條文訂定，相關案件的刑事訴訟程序由行政長官從裁判官、區域法院法官、高等法院原訟法庭法官、上訴法庭法官及終審法院法官中，指定若干名法官，也可以從暫委或者特委法官中指定法官負責處理。

在具體執行上，草案也明確規定香港需設立「維護國家安全委員會」，負責香港維護國家安全事務，承擔維護國家安全的主要責任。

維護國家安全委員會（簡稱國安委）」由行政長官擔任主席，成員包括政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局局長、警務處處長、警務處維護國家安全部門負責人、入境事務處處長、海關關長和行政長官辦公室主任等。

「國安委」的職責包括分析研判香港維護國家安全形勢，規劃有關工作，制定香港維護國家安全政策；推進香港維護國家安全的法律制度和執行機制建設；協調香港維護國家安全的重點工作和重大行動。

「國安委」下將設立由北京中央指派的國家安全事務顧問，提供諮詢意見。

此外，香港警務處將設立維護國家安全的部門，配備執法力量；香港律政司下也將設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，負責危害國家安全犯罪案件的檢控工作和其他相關法律事務。

草案在附則中規定：香港本地法律與本法不一致的，適用本法規定港區國安法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。

國際特赦組織香港分會日前特別發起叫停「港區國安法」的網上連署行動，在海外及香港當地共收到8萬4000個署名。

官方香港電台昨(19日)報導，分會與10個本地團體昨向北京中央駐港聯絡辦公室「遞交連署」。此外，分會聯合86個公民社會團體向中國全國人大常委會發表公開信，要求人大常委會放棄在港引入國安法。

報導引述國際特赦組織香港分會項目經理林祖明說，「港區國安法」對顛覆國家政權及與外國勢力勾結等罪行的定義過寬，未能保障人權，也不受任何國際準則規範。

另一方面香港邊城青年等團體，19日上午在台灣行政院大門口舉辦記者會，提出港人救援方案中未完善的疑慮，香港邊城青年理事長kuma（下圖前左）期待台灣政府在堅持捍衛人權的道路上，台港同行。

圖/中央社
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