Home Hotel信義 質感親子家庭套房

大家悶壞了!準備Fun縱一夏了嘛! Home Hotel信義推出限量『設計質感親子家庭套房』，即日起至8月31日，推出『 純淨驚艷家庭套房』，6月30日前入住NT$6,388元; 7月1日至8月31日前入住 NT$6,599元，將兒童小樂園搬到房間裡，房間內有可愛遊戲帳篷、堆積木樂高、小廚房，各式童書等很完善。『純淨逸寬家庭套房 』6月30日前入住NT$7,388元; 7月1日至8月31日前入住NT$7,599元，可以在房間內盡情玩耍最夯的電動遊戲任天堂Nintendo Switch，以及瑪利歐大冒險桌遊，不受拘束地玩到翻，每日限量兩間，僅限電話訂房。孩童們的嬉戲樂園，爸媽們的休憩空間，大朋友小朋友都放鬆。

6月到8月Fun縱一夏 Home親子家庭套房全新登場

Home Hotel信義一向給人「如家般舒適」的溫馨感，2020年夏天全新打造的限量兩間親子房，要讓你玩到捨不得回家，兩間16坪以上寬敞明亮的套房打造的親子房，重磅登場，要讓大朋友小朋友盡情玩耍放鬆。兩間親子房特別選在純淨樓層，房間內都有配備空氣清淨機。16坪的『 純淨驚艷家庭套房』將是小朋友的最愛，6月30日前入住NT$6,388元; 7月1日至8月31日前入住 NT$6,599元，貼心加碼兩位11歲(含)以下小孩免費入住，並贈送早餐(至多兩位小孩)。驚艷家庭套房內寬敞明亮零死角的空間，設計感十足的沙發，設置一大床及一張單人床，很適合爸媽帶自己的小寶貝出遊。房間內超豐富的各式兒童玩具很完善，仿彿兒童的嬉戲樂園，有超可愛的遊戲帳篷、各式有趣童書、精緻小廚房、可愛杯子蛋糕組合、樂高積木、還有麋鹿小椅子等等，零死角的空間感以及舒適的地毯，讓小朋友盡情玩耍也很安全。爸媽也可舒適地坐在沙發上，看著寶貝們開心的嬉戲，浴缸旁也擺了可愛的動物造型小玩具，讓寶貝們在洗澡的時候也可以開心玩耍，全家一起度過快樂的時光。

18坪的『純淨逸寬家庭套房 』，小朋友大朋友入住皆適宜，四人房房型的規劃，適合一家親子四人同遊，也可以是好朋友以及閨密一起來入住，6月30日前入住NT$7,388元; 7月1日至8月31日前入住NT$7,599元，最多可住到四位成人(含早餐)。逸寬家庭套房隔開兩個空間，各有一大床、兩小床的設置，一家親子四人出遊，貼心的讓爸媽有自己的空間享受片刻時光。最大的亮點就是房間內提供最夯的電動遊戲機Nintendo Switch，任天堂的瑪利歐系列深受大家喜愛，可以在寬敞舒適地套房內盡情玩Switch玩到翻，完全不受拘束，而Home Hotel信義是目前台北市飯店唯一可以在房間內盡情玩Switch的歡樂天堂!更不用說還有瑪利歐大冒險桌遊，有趣地闖關遊戲，可以好幾個人一起動腦玩樂，而浴缸旁更擺了可愛的瑪利歐小玩具，洗澡也不無聊，這間獨一無二任天堂Switch房只在Home Hotel信義。Home親子家庭套房，每日限量兩間，僅限電話訂房，訂房專線: 02-8789-5151。