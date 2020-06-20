板橋民生公園改造性平友善廁所 在叢林中有尿布台還有小馬桶 網球場外牆彩繪性平圖案引人矚目

板橋區公所為打造性別友善生活環境， 在民生公園斥資1,150萬元改造公廁、 增設籃球場和改善網球場， 同時在網球場外牆彩繪活潑醒目的性平圖案，「心中有愛、 性平無礙」、「消除歧視、性別平等」， 讓來往民眾和去公園散步的市民，耳濡目染，建立性平友善社會。 板橋區長范姜坤火表示，新改建的公廁，配合周遭公園景觀， 以叢林馬賽克為設計元素，除男、女廁所各具特色外， 並有一間無障礙廁所和一間親子友善廁所， 廁所內有可以換尿片的平台，也有適合小朋友使用的小馬桶，「 幾乎能想到的都設計進去了」。新廁所非常乾淨明亮， 希望市民使用時共同愛惜，維護整潔。 社會局主任秘書吳淑芳率領性平CEO企鵝到場加油，吳淑芳說， 企鵝爸爸為了孵企鵝寶寶，在南極冰天雪地裡孵蛋60天， 體重掉了一半，被市民朋友票選為最佳性平代表， 來到溫暖的板橋民生公園，宣導家務分工、性別平等， 希望市民朋友共同愛護。許多社區媽媽，拉著性平CEO拍照、 打卡。 市議員劉美芳和板橋東丘里長張家維等多位里長， 帶領社區民眾一起參加性平廁所啟用和性平彩繪牆暨防疫防災宣導， 張家維代表里長致詞表示，感謝市府和公所斥資改善，讓老舊公園「 蓬蓽生輝」。劉美芳也肯定市府推動性別平等的用心，「 爸爸在家裡也要幫忙帶小孩、幫忙做家事哦！」 多位立委和市議員助理也到場參加，共同推動性別友善活動。