幼小銜接FUN心玩 野柳附幼海洋環保小勇士畢業禮讚

畢業季，海洋環保健身趣！野柳國小附設幼兒園昨( 19)日在野柳海王星碼頭舉辦親子獨木舟海洋環保體驗活動。 在防疫趨緩的6月夏日，這次的親子海上運動，除了享受健身、 親海的樂趣外，附幼的海洋環保小勇士也發揮他們平日所學， 一起為這野柳海域做環保，落實海洋教育從小做起， 還給大自然一個乾淨的大海，也是送給自己最棒的畢業禮物！

野柳附幼黃瓊瑩主任表示，本次幼小銜接海洋環保課程， 邀請獨木舟達人王國昌教練為幼兒規劃一場適性適趣的親子活動， 也在畢業季為海洋之子獻上祝福。孩子們都興高采烈， 連家長都踴躍報名！原本只是想讓幼兒親近在地海洋的環保課程， 竟也意外的帶動起野柳社區愛海親海的海洋運動風潮！

活動開始，動感有活力的「New Taipei City幼兒健身操」親子律動開場，小勇士們各個精神百倍， 暖身後先進行岸上淨灘環保活動，由老師、 教練帶領親子一起撿拾岸邊人為垃圾。接著， 孩子們穿上幼兒專用的救生衣及安全帽，和爸爸、 媽媽大手牽小手一起認真的練習獨木舟暖身操， 並由專業的王教練帶領進行一場美麗的海洋環保獨木舟小旅行。

野柳國小張錦霞校長表示，野柳海域很乾淨， 可以近距離看見很像葉片的圓翅燕魚在水中優游， 這都要謝謝東海海洋有限公司以及野柳社區人士。 每當看到岸邊堆滿垃圾或颱風天積滿漂流木， 他們都會潛入海裡清理垃圾，我們現在才有這片清澈見底的海域！ 澄興爸爸表示:「划獨木舟是很棒的健身運動， 又可為美麗的野柳海洋做環保，真是一大福氣！」中班的敏秀說:「 我們的海很漂亮，裡面有很多小魚！好像紅紅的樹葉喔！」 中班的宥允突然大喊說:「那邊有寶特瓶，我們是野柳小勇士， 划過去，把垃圾撿起來！」尚恩媽媽表示:「划獨木舟看似簡單， 但操控起來還真是不容易！野柳寶貝運動中不忘自己的使命， 成功地挑戰第一次的海洋獨木舟， 也為這片美麗的野柳海洋做好環保工作， 各個都是勇敢的海洋環保小勇士！」

教育局表示，海洋課程是野柳國小的特色課程， 此次野柳附幼辦理幼小銜接海洋環保親子活動不僅可學習獨木舟運動 技能、提倡海洋教育， 更希望能讓海洋生態環保深植在小小幼兒的心中， 不僅強化幼兒為學習的主體，更讓幼兒有主動學習、 親身參與體驗及深入探究社區在地自然人文的機會。 未來本局將鼓勵更多幼兒園發展在地特色，持續規劃多樣教學資源， 使學前教育品質不斷提升。