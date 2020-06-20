清甜解暑 平溪土蜜「小蜂互助所」新開張

為支持在地小農，新北市政府農業局與平溪在地團隊「 青山綠水合作社」合作推出「小蜂互助所」土蜜品牌， 土蜂釀成的土蜜珍貴稀有，炎炎夏日蜜香撲鼻，清涼消暑， 同時也帶有甜甜的人情味。

青山綠水合作社位於平溪區農會生態教育會館，傳達「 農友互助及友善環境」經營理念，在合作社成立之初， 理事長林珂竹為解決平溪當地人口老化的問題，因此提倡「 老農護地養蜂養自己」。養蜂為低勞動力工作，透過養殖土蜂， 讓老農付出勞動獲取收益，提升老農自我價值， 達到老農在地安養之目的。此外， 透過養蜂技術傳承及蜂箱定期巡視，每週訪視養蜂老農， 促進社區關懷照護。本次新北市政府農業局與青山綠水合作社合作推 出土蜜新品牌「小蜂互助所」，林珂竹表示， 互助互惠是農村重要文化資產，合作社透過協助老農養蜂， 維繫老農基本生活，提高長者自身價值，展現關懷照護。 合作社規模雖然不大，但透過養蜂串起彼此的情感連結， 新品牌以小蜂互助所來命名，呼應到蜜蜂雖小，但透過互助， 可以產生甚大影響力。

土蜂野性強不易馴養，合作社透過經驗觀察蜜蜂習性，採適地適養， 土蜂隨著季節交替而採集不同的蜜源植物， 因此小蜂互助所的土蜜有別於一般市售蜂蜜，天然健康，滋味豐富， 香甜而不膩。目前除了透過平溪區農會、 合作社粉絲專頁及板農活力超市販售之外，也採用社會認購方式， 藉由預購土蜜，幫助平溪老農，以行動支持在地老蜂農， 讓土蜜更帶有一層社會意義。為了開拓更多市場， 合作社重新設計產品包裝，提升產品質感。包裝設計師楊世宇表示， 本次設計以好山好人好蜂蜜的理念進行， 除了強調好山好水的產地優勢及多種蜜源的產品特色之外， 同時結合在地安老的精神，增添產品的故事性與公益性。

農業局表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，透過與青山綠水合作 社合作，協助合作社透過設計行動來提高產品價值， 開創平溪優質蜂蜜的通路，形成事業及產業，並透過行銷好蜜， 回饋老農，鼓勵長者在地安養，達到農業創生的目標。 欲購買小蜂互助所土蜜，詳洽青山綠水合作社臉書專頁(https ://reurl.cc/4RMDzv)或理事長林珂竹電話09 33605967。