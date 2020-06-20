【網友看過來！】台灣「振興三倍券」官網今天正式上線～領取方案快速解答

更新時間: 2020-06-20 17:31

首次發稿: 2020-06-20 13:42

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2300萬國民加上有居留權的配偶都能領，而且不限年齡的「振興三倍券」，官網今天(20日) 上線，網站介紹領取方式、常見問答，也彙整加碼方案的業者清單，方便民眾閱覽，選擇對自己最有利的領取方式。

為協助民眾盡速掌握三倍券的相關優惠與使用方式，政府三倍券官網今天上線，關於三倍券領取、預約與業者加碼回饋方案，都在網站上介紹。

振興三倍券官網 超連結在此

【數位三倍券】

分成信用卡、電子票證與電子支付（行動支付）3種方式:

若使用信用卡領取，國民及有居留證的配偶，7月1日起到三倍券官網綁定信用卡，在12月31日前累計消費滿新台幣3000元，帳單直接扣2000元，收到通知後，最晚下個月帳單額度就會看到回饋。

中央社報導，為搶食三倍券商機，多家信用卡業者祭出加碼方案，其中，外商銀行針對新辦卡客戶提出特別優惠，例如，渣打國際商銀針對新辦客戶，消費滿額最多可獲得1500元刷卡回饋金，堪稱是最高回饋；星展銀行針對新戶申辦信用卡，綁定信用卡為支付工具，並以指定方式刷卡消費滿額，最高可享1888元回饋。

其餘發卡銀行包括兆豐、新光銀行與花旗銀行等，顯示Coming Soon，截至目前尚未公布加碼方案。

若使用電子票證領取，7月1日起到三倍券網頁綁定實名制卡片，12月31日前累計消費滿3000元，收到通知後，直接到超商靠卡回存2000元。

參與電子票證的業者，包括LINE Pay一卡通、悠遊卡等。以悠遊卡領取振興三倍券，享最高300元加碼回饋，前10萬名成功領取者還可獲得加碼；持icash 2.0登錄振興三倍券，消費滿額最高可享855元等值回饋。

若使用行動支付領取，7月1日起到三倍券網頁綁定，12月31日前累計消費滿3000元，即可領取2000元現金回饋，回饋將採用支付方式的app通知。

官網顯示，目前參與的行動支付業者包括台灣Pay、街口支付、Happy Go Pay、icash PAY等。

【紙本三倍券】

民眾也可以選擇領取紙本券，7月1日至7月7日，國民及有居留證的配偶可到三倍券網頁預訂，並指定領取超商，可以在網站上直接繳費、也可以去超商事務機印繳費單到櫃檯繳費，7月15日後，再攜帶健保卡和身分證（或居留證）到指定的超商臨櫃領取。

此外紙本三倍券7月15日起也可在1300多家郵局拿健保卡購買。