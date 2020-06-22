【台灣監察院27監委名單公布】副院長提名人從缺　陳伸賢遺缺再議

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更新時間: 2020-06-22 16:15

首次發稿: 2020-06-19 19:27

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統府22日正式公布最新監委提名名單，下午的記者會由總統府秘書長蘇嘉全，以及審薦小組召集人、前副總統陳建仁主持。最新監委提名的名單中，副院長從缺，含監察院長陳菊在內共提名27位監委，黃健庭與陳伸賢退出後的兩個遺缺，都將再議。

更新時間: 2020-06-21 23:00

首次發稿: 2020-06-19 19:27

【台灣監察院29監委名單公布】約見被提名人獨缺黃健庭 蔡總統：監院人事會妥適處理

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今天(19日) 接見第6屆監委被提名人，僅監察院副院長被提名人黃健庭未到。與會者表示，到現場才知道記者會取消，總統談及對未來監院的期許，表示對監察院人事會有更妥適的處理。

總統蔡英文下午在總統府接見監委被提名人，與會者包括前副總統陳建仁、總統府秘書長蘇嘉全等人，僅監察院副院長被提名人黃健庭沒到，其他被提名人均到場。

黃健庭因被質疑涉及官司，提名引發反彈，總統府原訂下午3時舉行的監察院第6屆院長、副院長及監察委員提名記者會也臨時宣布取消。

總統府今天原訂將公布第6屆29位監委提名名單，但有關前台東縣長黃健庭的副院長提名引起極大爭論，除部分民進黨籍立委發難外，民進黨副秘書長林飛帆也公開呼籲黨內高層三思。

而國民黨考紀會今天針對黃健庭未經中央核准，自行接受提名為監察院副院長，予以先行停止黨權處分，並請台東縣黨部盡速做出適當黨紀處分建議。

蔡總統今向被提名人表示，對於監察院人事會有更妥適的處理，準備好就會再召開記者會。隨後總統在接見被提名人時，聽取被提名人的意見，也談到她對未來監察院的期許。

中央社報導，根據與會的被提名人指出，總統在會中一一介紹被提名人，讓大家互相認識。不過，總統全程都未提到有關黃健庭的人事。對於何時再召開記者會，也只表示會再通知大家。

與會者表示，總統在會中與被提名人交換對精進未來人權委員會、監察權的行使等意見。與會者指出，有現任監委提到過去監察院在處理人民陳情案中，很多都是屬於司法案件，但是過去監委在經調查後所提出，希望司法能夠針對調查案件進行非常上訴或再審，很多都被打回票。

與會者轉述，總統聽完後表示，希望監察院、司法院兩院的院長可以就此種狀況坐下來談。

第6屆29位監委提名名單包括：

■前總統府秘書長陳菊將出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員

■黃健庭出任監察院副院長 (6/20正式婉謝總統提名)

■7位兼任國家人權委員會委員的監委被提名人包括資深婦權工作者紀惠容、前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4位新任監委，以及3位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇。

■其他監委被提名人包括：現任監委趙永清、蔡崇義、林盛豐、王美玉；

■新提名的監委包括前新北市長朱立倫主政下擔任副市長的陳伸賢 (編按:陳伸賢6/20晚間宣布，退出監察委員提名)、台北市長柯文哲主政下曾擔任副市長的陳景峻、前台北市秘書長蘇麗瓊、前台聯立委賴振昌、時代力量創黨元老後退黨的醫師林郁容、醫師蕭自佑。

民進黨前立委葉宜津、前教育部次長范巽綠、前國安會諮委林文程、最高檢察署檢察官郭文東、律師張菊芳、世新大學資訊傳播系教授賴鼎銘、國立東華大學原住民民族學院院長浦忠成、審計部副審計長王麗珍、不當黨產處理委員會副主委施錦芳、律師林國明。