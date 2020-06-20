【台灣監察院副院長人事案】國民黨黃健庭婉謝提名　總統表示尊重、感謝為化解社會對立努力

更新時間: 2020-06-20 19:28

總統尊重黃健庭婉謝提名 感謝為化解社會對立努力

（原標題: 【快訊】黃健庭婉謝總統提名台灣監察院副院長：利用我轉移焦點的有心人士、可到此為止 )

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統蔡英文（圖）對黃健庭的決定表示尊重，也感謝當初願意跨越黨派藩籬接受提名，為化解社會對立而努力。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前台東縣長黃健庭今天(20日) 婉謝總統蔡英文提名監察院副院長，總統府發言人張惇涵表示，總統尊重黃健庭的決定，也感謝黃健庭當初願意跨越黨派藩籬接受提名，為化解社會對立而努力。

張惇涵晚間表示，執政團隊的任務是堅守執政價值，推動各項施政，以不負人民付託；而監察院行使彈劾、糾舉及審計權，監察委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，這才符合憲政制度與責任政治。

因此，他表示，對於提名監察院人事，總統始終以超越黨派為思考，人選涵蓋多元領域、兼容多元意見，以化解社會對立。

張惇涵說，綜觀前總統李登輝、陳水扁、馬英九以來，歷任總統在提名監察院人事時，都曾提名不同政黨人士。而總統府在提名審薦程序階段，也歡迎各社會團體及政黨推薦人選，共同為國舉才。

他進一步表示，部分在野黨所稱的「黨對黨模式」，實不符合憲政慣例及體制；指稱「利用黃前縣長幫（監察院長兼首任國家人權委員會主委被提名人）陳菊轉移焦點」，更屬無稽之談。

張惇涵說，這段時間各界的意見，總統也都有完整掌握了解，各方多元的意見，執政團隊都會虛心參考，讓各項政策的決策能夠更臻周延。

他表示，至於第六屆監察院院長、副院長、監察委員的提名記者會，在確切時間定案後將對外通知。

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更新時間: 2020-06-20 17:43

首次發稿: 2020-06-19 15:45

黃健庭退出監院副院長提名 國民黨取消停權處分

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前台東縣長黃健庭今天（20日) 宣布婉謝監察院副院長提名，他表示，當初那些相信他清白、力主提名他的人，沒有出來捍衛他的清白，反而放任他們的同志羞辱他，那些拿他當擋箭牌的有心人士，可以到此為止了。

針對前台東縣長黃健庭婉謝監察院副院長提名。國民黨今天表示，樂見此結果也期待未來黃健庭能一起奮鬥，為改革國民黨努力；至於日前對黃健庭先行停權處分，考紀會主委葉慶元表示，將取消。

總統府原訂昨天（19日) 公布第6屆29位監察委員提名名單，但提名黃健庭出任監察院副院長，引發藍綠反彈，國民黨祭出停權處分，提名記者會也臨時取消。

黃健庭今上午受訪時表示，若總統府最後撤銷提名，他可以體諒，可能政黨間真的無法朝向合作的目標走，連他自己的政黨都不支持了，他還能怪誰。

下午黃健庭透過臉書發表聲明表示，他正式婉謝總統的提名，他對使命向來全力以赴，對清白絕對捍衛到底。

他表示，他原本相信接任監察委員是神聖的使命，可以導正社會的不公不義，他也跟總統報告過自己的案件，相關人士親口告訴他，已經都做過了解，這些都不是問題，但他卻平白忍受了很多不實指控。

黃健庭強調，當初那些相信他清白、力主提名他的人，沒有站出來維護他的清白，還放任他們的同志羞辱他，如果他的清白無法得到維護，就算他進到監察院一樣無法發揮功能。

黃健庭說，他在意名聲，遠勝過任何位子。那些拿他當擋箭牌來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。

國民黨表示，從過去兩天民進黨相關黨政人士的發言中，顯見總統蔡英文根本只是要利用黃健庭幫遭到監察院彈劾3次、糾正超過50次的監察院長被提名人陳菊轉移焦點，並非真心要借重國民黨的人才。蔡總統如果認為黃健庭是監察院副院長適任人選，應該捍衛自己的提名決心，而不是放任黨內同志攻擊。

國民黨強調，如果民進黨需要借用國民黨的黨員進入政府服務，應該依循黨對黨模式，和國民黨進行政策討論及合作，而非直接接洽個別黨員，如此不但紊亂政黨政治，也不符責任政治原理。

首次發稿: 2020-06-19 15:45

【快訊】台灣監察院副院長提名爭議 黃健庭：國民黨若不支持寧可退出

黃健庭19日表示, 他身為藍營一份子的事實, 不會改變 (中央社)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前台東縣長黃健庭今天（19日) 下午召開記者會表示，他接受總統蔡英文提名為監察院副院長，是希望社會可以更和諧、讓自己的歷練可以繼續為國家所用，如果提名案不能得到國民黨的祝福，「那麼我寧可退出」。

黃健庭下午在立法院舉行記者會時表示，被提名為監察院副院長謝謝大家關心，各界有很多關注、指教，坦白講，會被提名自己非常意外，謝謝蔡總統肯定，心情有點複雜；決定接受有兩個原因，

第一，這是超越黨派、獨立行使職權，可以為國家社會做事職務。

第二，以他22年民意代表、行政首長歷練，可以扮演人民、公務體系間最好橋梁，不只監督，還要幫助公務員勇敢做對的事。

黃健庭表示，昨天他面見國民黨主席江啟臣報告這件事，過去監委是由各黨派推薦組成，是為國家效力、不是為了政黨。如果他的提名案不能得到國民黨的祝福，「那麼我寧可退出」。

總統府今天原訂下午3時將公布第6屆29位監察委員提名名單，提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼首屆國家人權委員會主委，但有關前台東縣長黃健庭的副院長提名，引起極大爭論，多位民進黨立委表達反對立場，民進黨副秘書長林飛帆也公開呼籲黨內高層三思。

國民黨考紀會今天(19日) 針對前台東縣長黃健庭未經中央核准，自行接受總統蔡英文提名為監察院副院長，予以先行停止黨權處分，並請台東縣黨部盡速做出適當黨紀處分建議。

考紀會透過新聞稿表示，黃健庭此舉已違反國民黨「黨員違反黨紀處分規程」第2條第1項第7款，未經國民黨同意，擅自接受非國民黨執政的政府延攬為政務官的規定。

考紀會說，依據國民黨「黨員違反黨紀處分規程」第18條第2項及第3項規定，予以「先行停止黨權」處分，同時請台東縣黨部盡速做出適當黨紀處分建議。

國民黨黨主席江啟臣今天稍早表示，黃健庭接受提名是個人決定，而非政黨合作的結果；除了尊重也感到遺憾，將黨紀處理。

江啟臣上午出席國民黨改革委員會大會前受訪表示，黃健庭昨天(18日) 來看他，但事先並沒有說要談什麼，來了之後提到決定要接受監察院副院長提名。

他說，黃健庭是優秀人才，對於這個決定，除了尊重也感到遺憾，畢竟這是黃健庭個人決定，而非政黨合作的結果；政黨合作要用政黨途徑，這才是真正的朝野合作。

黨內認為，黃健庭在黨最艱困的時候做這樣的決定，恐將引發跳船潮。江啟臣說，他對黨員有信心，大家對於黨的支持和熱情都還在，對於黨的改革也有期待。

江啟臣說，他上任在最短的時間啟動改革委員會，超過50個小時的討論，今天把結論提出，後續還要跟基層溝通，他希望能儘速展開。