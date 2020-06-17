生態藍帶-環境友善工程 豐富環境生物多樣性

新北市政府農業局提倡整治工程與環境共存， 並致力於工程友善環境，在保護人民生命財產的同時，減少了對環境 的影響，以生態作為基礎的整治理念，提供生態廊道， 營造水棲生物的復育空間，豐富環境生物多樣性。

新北市政府農業局表示， 整治工程的初衷是為了保護人民生命財產安全， 在進行必要的整治時，為了兼顧自然環境保護， 農業局推動生態藍帶整治理念，先導入減輕、縮小、迴避、 補償設計原則，再加入生態調查、復育，以生態作為基礎，工程營造 水棲生物的復育空間，如人工漁礁、多孔隙砌石護岸，整治的同時也 尊重當地居民意見，完工後由地方自主管理， 讓工程不再是干擾生態而是互利共榮；另外農業局也協助農村以生態 工法改善環境，用現地土石素材，且不使用混凝土的方式， 來加強田埂與修復灌溉渠道，並提供生態廊道與生物生存空間， 豐富水田生態系統，用點、線串成面狀，打造新北生態藍帶， 三芝樂天社區田心子農田漫遊改善工程即是範例， 將施工範圍分區分段施作、 以機械配合人工砌築溝渠以減輕環境擾動， 並儘量保留既有植物景觀，使與既有環境景觀調和； 另雙溪牡丹溪五分橋上游災害防治工程施工期間利用灘地土石方進行 圍堤導水，降低施工對水體污染衝擊， 同時完工後保留兩岸既有樹木及河道內原有巨石、大塊石， 保護原有動植物生態。

新北市政府農業局秉持工程友善環境理念， 兼顧人文發展與自然生態，從溪流整治至農村耕地活化及環境改善， 也獲得在地居民認同一起投入，相關的工程也獲得「 行政院農業委員會優良農建獎」、「國家卓越建設獎」及「 新北市政府公共工程優質獎」等獎項的肯定， 農業局期許為友善環境多盡份心力，落實維護生態系統， 豐富生物多樣性，讓明天永續發展。