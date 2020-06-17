基北區高級中等學校免試入學公告招生名額 提供查詢個別序位區間

109學年度基北區高級中等學校免試入學實際招生名額已公告於基 北區免試入學網站（https://ttk.entry. edu.tw），基北區（含共同就學區）各高中、 高職及進修學校共有174所學校，提供49,307個招生名額。 選填志願時間從今(17)日中午12時起至6月24日（星期三） 中午12時截止， 新北市教育局提醒學生務必把握時間完成志願選填。

109學年度基北區高級中等學校免試入學超額比序項目包括志願序 、多元學習表現（含均衡學習、服務學習）及國中教育會考成績， 學生可至基北區免試入學網站查詢相關資訊，網站特別設計「 招生名額查詢」功能，學生可依不同選取條件(公私立學校、 學校區域、學校類型、科別類型等)快速查詢各類學校招生名額， 建議多加利用，或洽詢免試入學委員會專線（02） 29517475分機246。 此外為提供學生必要足夠的選填志願參考資訊，自今(17) 日中午12時起可查詢學生個別序位區間(分整體、 男生及女生表現，由前至後排序，且已扣除經各入學管道如： 科學班、直升入學、專業群科特色招生甄選入學、 國中技藝技能優良學生甄審入學、產業特殊需求類科優先入學、 實用技能學程、學習區完全免試入學、優先免試入學錄取且報到者) ，依超額比序(未含志願序)項目，每一區間以0.3%的人數呈現 ，同時也可以查詢到自己的國中教育會考及多元學習表現成績。

選填志願完成後， 應屆畢業生請配合就讀國中的報名收件時間繳交報名志願表， 個別報名的學生（包括變更就學區、非應屆重考生、 自國外或大陸地區返臺者）請於6月28日（星期日） 上午9時至下午4時、6月29日（星期一） 上午9時至中午12時前攜帶簡章規定之指定文件到新北市立海山高 中現場報名，才算完成報名程序。基北區高級中等學校免試入學訂於 7月8日（星期三）上午11時公告分發結果， 獲錄取學生需於7月10日（星期五） 上午9時至11時至各錄取學校報到， 逾期未報到者視同放棄錄取資格。已報到學生， 如欲參加後續其他入學管道招生，請在7月13日（星期一） 下午2時前至錄取學校辦理書面聲明放棄。

志願選填期間如有任何問題， 建議家長或學生向原就讀國中的輔導室或教務處諮詢。 基北區三市教育局處也另提供志願選填諮詢服務， 新北市諮詢服務請至新北市12年國教資訊網(https:// se.ntpc.edu.tw/12basic/)查詢， 或電洽（02）29603456分機2663、2661、 2659；臺北市諮詢服務請至臺北市12年國教資訊網https ://12basic.tp.edu.tw/，或電洽(02) 27256351；基隆市諮詢服務請至基隆市12年國教資訊網h ttp://12basic.kl.edu.tw/查詢， 或電洽（02）24301505分機102。