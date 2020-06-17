基北區高級中等學校免試入學公告招生名額 提供查詢個別序位區間

照片由新北市政府教育局提供
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109學年度基北區高級中等學校免試入學實際招生名額已公告於基北區免試入學網站（https://ttk.entry.edu.tw），基北區（含共同就學區）各高中、高職及進修學校共有174所學校，提供49,307個招生名額。選填志願時間從今(17)日中午12時起至6月24日（星期三）中午12時截止，新北市教育局提醒學生務必把握時間完成志願選填。
109學年度基北區高級中等學校免試入學超額比序項目包括志願序、多元學習表現（含均衡學習、服務學習）及國中教育會考成績，學生可至基北區免試入學網站查詢相關資訊，網站特別設計「招生名額查詢」功能，學生可依不同選取條件(公私立學校、學校區域、學校類型、科別類型等)快速查詢各類學校招生名額，建議多加利用，或洽詢免試入學委員會專線（02）29517475分機246。此外為提供學生必要足夠的選填志願參考資訊，自今(17)日中午12時起可查詢學生個別序位區間(分整體、男生及女生表現，由前至後排序，且已扣除經各入學管道如：科學班、直升入學、專業群科特色招生甄選入學、國中技藝技能優良學生甄審入學、產業特殊需求類科優先入學、實用技能學程、學習區完全免試入學、優先免試入學錄取且報到者)，依超額比序(未含志願序)項目，每一區間以0.3%的人數呈現，同時也可以查詢到自己的國中教育會考及多元學習表現成績。
選填志願完成後，應屆畢業生請配合就讀國中的報名收件時間繳交報名志願表，個別報名的學生（包括變更就學區、非應屆重考生、自國外或大陸地區返臺者）請於6月28日（星期日）上午9時至下午4時、6月29日（星期一）上午9時至中午12時前攜帶簡章規定之指定文件到新北市立海山高中現場報名，才算完成報名程序。基北區高級中等學校免試入學訂於7月8日（星期三）上午11時公告分發結果，獲錄取學生需於7月10日（星期五）上午9時至11時至各錄取學校報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。已報到學生，如欲參加後續其他入學管道招生，請在7月13日（星期一）下午2時前至錄取學校辦理書面聲明放棄。
志願選填期間如有任何問題，建議家長或學生向原就讀國中的輔導室或教務處諮詢。基北區三市教育局處也另提供志願選填諮詢服務，新北市諮詢服務請至新北市12年國教資訊網(https://se.ntpc.edu.tw/12basic/)查詢，或電洽（02）29603456分機2663、2661、2659；臺北市諮詢服務請至臺北市12年國教資訊網https://12basic.tp.edu.tw/，或電洽(02)27256351；基隆市諮詢服務請至基隆市12年國教資訊網http://12basic.kl.edu.tw/查詢，或電洽（02）24301505分機102。