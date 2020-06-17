除慈善防災環保公益 侯友宜:希能合作共善 讓市民安居樂業

新北市政府與慈濟基金會於17日在市府簽署雙方合作備忘錄， 由侯友宜市長和慈濟基金會執行長顏博文共同簽字， 藉由合作整合資源，共同建立慈善關懷及防災合作機制、 促進環保生態及公益人文推廣教育等，「幸福新北、慈濟共行」。 新北市長侯友宜表示，他在新北服務10年， 見證慈濟在新北不論慈善救助、防災救難、生態環保、公益文化等， 都有具體的貢獻，尤其在幾次重大災難事件，如八仙塵爆、 蘇迪勒風災等，更是一起並肩作戰。今年初以來發生疫情， 慈濟也捐贈6,000個防疫包，還有400張福慧床， 大愛不斷的擴散，對上人也無限的感恩。 侯友宜說，這次與慈濟簽署合作備忘錄，除慈善關懷、防災教育、 生態環保、公益人文四項外，新北市另增加了「 醫療衛生與長期照護」項目，希望藉結合慈濟基金會相關醫療資源， 提供社區民眾及弱勢族群健康促進與醫療關懷、 偏鄉義診以及公衛防疫宣導等，透過私、公部門跨域合作， 共創安居樂業的城市。 慈濟基金會執行長顏博文表示，慈濟長期與新北市合作， 簽約後會讓彼此合作更加制度化、系統化，目前雙方已就災害防救， 辦理災害管理研討會，並邀請國內外產、官、學界專家學者交流； 在生態環保，持續推動資源回收與分類、垃圾減量、環保無塑等； 在公益發展、人文特色方面，將以「創意、創新、創生」， 與新北市共同培育青年人才。 此外，從慈濟的簡報中，包含弱勢家庭急難救助、 社區照顧關懷據點、輔具服務站、課後安心社區照顧小衛星計畫、 兒少多元智能潛力開發計畫、安穩家園美善社區、 獨居長者及弱勢家庭居家安全改善等，均將持續合作進行。 社會局長張錦麗表示，照顧弱勢族群責無旁貸， 但是政府的力量有限，看到慈濟等民間力量挹注，讓人非常感動， 慈濟不僅在台灣幫助了許多民眾，更擴及全世界許多國家， 只要有需要的地方，就有慈濟人的腳步， 今後新北市與慈濟將更加緊密，一起為幸福城市、攜手前行。