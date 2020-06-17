期交所董事長：將全力帶領期交所建構安全及效率的期貨市場 善盡企業社會責任

臺灣期貨交易所新任董事長吳自心(右)自前代理董事長黃炳鈞(左)手中接下期交所董事長印信。(照片由期交所提供) 臺灣期貨交易所新任董事長吳自心(右)自前代理董事長黃炳鈞(左)手中接下期交所董事長印信。(照片由期交所提供)

臺灣期貨交易所於今(17)日上午9時舉行董事長交接典禮， 新任董事長由前財政部政務次長吳自心接任。金管會主委黃天牧、 財政部部長蘇建榮、證期局局長張振山、期貨公會理事長糜以雍、 券商公會理事長賀鳴珩、期交所董事、監察人， 及證券暨期貨周邊單位董事長、總經理等多位貴賓蒞臨觀禮。

典禮由監察人孫天山監交， 新任吳董事長自前代理董事長黃炳鈞手中接下期交所董事長印信。

監交人孫監察人致詞時表示， 感謝期交所這幾年陸續推出多項國際知名指數、 能源類及匯率類相關商品，創造期貨市場成長進步重要的里程碑。 希望吳董事長接任後，能承先啟後繼續推動相關政策， 增加臺灣期貨市場的國際競爭力。

金管會黃主委致詞時， 首先對期交所在許前董事長及黃總經理領導下， 近年來為我國期貨市場所作的努力給予嘉許與肯定， 並對新任吳董事長給予祝福與期許，期盼借重吳董事長36年公職生 涯於賦稅專長及督導公股金融機構的管理經驗， 將帶領期交所再創高峰。

此外，黃主委特別期許吳董事長推動「 店頭衍生性金融商品集中結算機制」， 並鼓勵期交所積極參與國際活動，提升臺灣期貨市場之國際能見度； 另期許國內所有金融機構、 周邊單位要確實做好政策的內部溝通協調，任何政策要博採周知， 讓所有相關團體、利害關係人都能充分了解政策訂定過程， 推動過程才能順利。黃主委更期許金融機構朝「韌性」、「創新」、 「永續」及「包容」這四大目標發展。「韌性」 除提升期貨市場及整體金融體系韌性外，更應落實到組織文化， 強化公司整體經營理念；「創新」 則是期交所過往推出許多令人耳目一新的新商品，大家有目共睹， 然而創新除推出新商品新制度外，更需涵蓋至思維面， 透過創新的思想激盪出更多資本市場新價值；「永續」 是國際發展趨勢，全民所應共同具備之理念， 周邊單位的經營獲利取之於社會，更該用之於社會；「包容」 是要善盡社會責任，在獲利之餘應持續規劃公益活動， 更該在疫情期間，當仁不讓地關懷弱勢團體。

財政部蘇部長以貴賓身分致詞時表示， 祝福吳董事長在期交所擔任新職， 及特別感謝吳董事長對財政部的貢獻， 尤其推動稅制優化及報稅系統。蘇部長表示，吳董事長不但具專業、 智慧且高EQ，定能如期達成主管機關所交辦的任務， 讓臺灣期貨市場在國際上發光發熱。

期貨公會糜理事長代表期貨業歡迎吳董事長就任新職， 並表示近年國際金融行情波動加大， 期貨市場價格發現及避險功能更顯重要， 未來期貨業將全力配合期交所推動相關商品及制度。

券商公會賀理事長則表示，證券業與期貨業唇齒相依， 彼此業務往來密切，期交所近年推出具臺灣特色的商品(如新臺幣計 價國外指數商品)、制度及夜盤等展現成長力道，使今年臺灣期貨市 場在疫情險峻的環境下，仍能維持相當量能， 相信未來吳董事長定可帶領期交所持續成長進步。

新任吳董事長致詞時表示，過去兩年多在許前董事長帶領下， 成功推動多項重要新商品及新制度，使臺灣期貨市場交易量於107 年首度突破3億口大關，108年交易量雖略下滑，但仍持穩在2. 6億口以上，並已連續6年交易量突破2億口， 未來期交所將在此良好基礎下，加倍努力、接軌國際。 吳董事長另表示，過去於財政公務體系工作， 因參與各項新型期貨商品交易稅率核定案， 對於期貨業界所提期交稅議題，將會持續關注與了解。未來， 將全力以赴帶領期交所，持續建構安全及效率的期貨市場， 並會善盡企業社會責任， 給予社會弱勢團體真誠的關懷與實質的協助。

期交所董事長交接典禮於上午9時40分，圓滿結束。

吳董事長小檔案

學歷：

政治大學財政研究所碩士

政治大學財稅學系學士

經歷：.

財政部政務次長、常務次長

財政部賦稅署署長

台北市國稅局局長

台灣省北區國稅局局長

財政部主任秘書

高雄市國稅局副局長