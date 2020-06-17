期交所董事長：將全力帶領期交所建構安全及效率的期貨市場 善盡企業社會責任

臺灣期貨交易所新任董事長吳自心(右)自前代理董事長黃炳鈞(左)手中接下期交所董事長印信。(照片由期交所提供)
臺灣期貨交易所新任董事長吳自心(右)自前代理董事長黃炳鈞(左)手中接下期交所董事長印信。(照片由期交所提供)
臺灣期貨交易所於今(17)日上午9時舉行董事長交接典禮，新任董事長由前財政部政務次長吳自心接任。金管會主委黃天牧、財政部部長蘇建榮、證期局局長張振山、期貨公會理事長糜以雍、券商公會理事長賀鳴珩、期交所董事、監察人，及證券暨期貨周邊單位董事長、總經理等多位貴賓蒞臨觀禮。
典禮由監察人孫天山監交，新任吳董事長自前代理董事長黃炳鈞手中接下期交所董事長印信。
監交人孫監察人致詞時表示，感謝期交所這幾年陸續推出多項國際知名指數、能源類及匯率類相關商品，創造期貨市場成長進步重要的里程碑。希望吳董事長接任後，能承先啟後繼續推動相關政策，增加臺灣期貨市場的國際競爭力。
金管會黃主委致詞時，首先對期交所在許前董事長及黃總經理領導下，近年來為我國期貨市場所作的努力給予嘉許與肯定，並對新任吳董事長給予祝福與期許，期盼借重吳董事長36年公職生涯於賦稅專長及督導公股金融機構的管理經驗，將帶領期交所再創高峰。
此外，黃主委特別期許吳董事長推動「店頭衍生性金融商品集中結算機制」，並鼓勵期交所積極參與國際活動，提升臺灣期貨市場之國際能見度；另期許國內所有金融機構、周邊單位要確實做好政策的內部溝通協調，任何政策要博採周知，讓所有相關團體、利害關係人都能充分了解政策訂定過程，推動過程才能順利。黃主委更期許金融機構朝「韌性」、「創新」、「永續」及「包容」這四大目標發展。「韌性」除提升期貨市場及整體金融體系韌性外，更應落實到組織文化，強化公司整體經營理念；「創新」則是期交所過往推出許多令人耳目一新的新商品，大家有目共睹，然而創新除推出新商品新制度外，更需涵蓋至思維面，透過創新的思想激盪出更多資本市場新價值；「永續」是國際發展趨勢，全民所應共同具備之理念，周邊單位的經營獲利取之於社會，更該用之於社會；「包容」是要善盡社會責任，在獲利之餘應持續規劃公益活動，更該在疫情期間，當仁不讓地關懷弱勢團體。
財政部蘇部長以貴賓身分致詞時表示，祝福吳董事長在期交所擔任新職，及特別感謝吳董事長對財政部的貢獻，尤其推動稅制優化及報稅系統。蘇部長表示，吳董事長不但具專業、智慧且高EQ，定能如期達成主管機關所交辦的任務，讓臺灣期貨市場在國際上發光發熱。
期貨公會糜理事長代表期貨業歡迎吳董事長就任新職，並表示近年國際金融行情波動加大，期貨市場價格發現及避險功能更顯重要，未來期貨業將全力配合期交所推動相關商品及制度。
券商公會賀理事長則表示，證券業與期貨業唇齒相依，彼此業務往來密切，期交所近年推出具臺灣特色的商品(如新臺幣計價國外指數商品)、制度及夜盤等展現成長力道，使今年臺灣期貨市場在疫情險峻的環境下，仍能維持相當量能，相信未來吳董事長定可帶領期交所持續成長進步。
新任吳董事長致詞時表示，過去兩年多在許前董事長帶領下，成功推動多項重要新商品及新制度，使臺灣期貨市場交易量於107年首度突破3億口大關，108年交易量雖略下滑，但仍持穩在2.6億口以上，並已連續6年交易量突破2億口，未來期交所將在此良好基礎下，加倍努力、接軌國際。吳董事長另表示，過去於財政公務體系工作，因參與各項新型期貨商品交易稅率核定案，對於期貨業界所提期交稅議題，將會持續關注與了解。未來，將全力以赴帶領期交所，持續建構安全及效率的期貨市場，並會善盡企業社會責任，給予社會弱勢團體真誠的關懷與實質的協助。
期交所董事長交接典禮於上午9時40分，圓滿結束。
吳董事長小檔案
學歷：
政治大學財政研究所碩士
政治大學財稅學系學士
經歷：.
財政部政務次長、常務次長
財政部賦稅署署長
台北市國稅局局長
台灣省北區國稅局局長
財政部主任秘書
高雄市國稅局副局長