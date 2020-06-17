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台灣大解封流感疫情反升溫　台南2校爆發群聚感染

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/17 16:57
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）隨著武漢肺炎疫情趨緩，民眾防疫措施稍有鬆懈下，繼上週高雄爆發15名學生上呼吸道群聚感染事件後，台南市類流感門急診人次也進入反轉升溫期，較前一週上升13.8%。台南市衛生局提醒，雖然後疫情時代來臨，但防疫措施仍不可鬆懈，應持續作好個人手部及呼吸道衛生。

根據衛生福利部疾病管制署健保資料庫門急診就診統計，受到COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，民眾防疫意識提升，連帶使多項傳染病疫情下降且低於去年同期，但近日台灣大解封，加上天氣多變化，類流感門急診人次進入反轉升溫期。

6月7日解封後，近日台南衛生局接獲２間學校通報共15人上呼吸道疑似群聚感染，上週(6/7-6/13)類流感門急診就診人次為2,372，較前一週2,085人次上升13.8%，且類流感門急診總人次近四週連續上升，武漢肺炎症狀與類流感相似，提醒民眾仍不可輕忽。

市長黃偉哲呼籲，夏日來臨，新冠肺炎疫情趨緩，解封後社區與戶外活動機會日增，預期腸病毒傳染病患病機會可能會增加，民眾請注意幼(兒)童感染腸病毒易造成腦膜腦炎、腦幹腦炎、腦脊髓炎等重症，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送醫。

台南市長黃偉哲再次提醒民眾，防疫新生活包括勤洗手避免觸碰眼口鼻，維持適當社交距離或配戴口罩，隨時注意自我健康，若有發燒或呼吸道症狀時應請假休息或就醫，有呼吸道症狀者應注意咳嗽禮節及主動配戴口罩。
武漢肺炎
類流感
腸病毒
勤洗手

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