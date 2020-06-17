民進黨徵召陳其邁投入補選　蔡英文：台灣高雄贏回來！　　

民進黨中常會今天通過徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，民進黨主席蔡英文力讚陳其邁是「最強戰將」，她說，既然派出最強的戰將，就一定要贏。

高雄市長8月15日補選，蔡英文在中常會後召開記者會，宣布中常會通過徵召陳其邁參選；陳其邁、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲等人陪同出席。

蔡英文在記者會表示，今天中常會幾乎是毫無懸念的通過徵召陳其邁參加高雄市長補選，說是徵召，更好的說法是民進黨要派出陳其邁參加這場補選，「因為他是我們最強戰將，也是最適合的候選人。」

蔡英文打趣說，陳其邁是個「政策控」，上次陳其邁參選高雄市長，她幫忙助講，陳其邁在她旁邊一直碎碎念「橋頭科學園區」，一心掛念高雄的科學跟產業發展；陳其邁參加市長辯論會時，幕僚都抱怨，這個「政策控」為了一場期中考，幾乎要把一整個圖書館的書都念完，「抱怨的表情，蠻像我在準備總統辯論的時候，我的幕僚的表情。」

蔡英文說：「我替其邁掛保證，他腦中有一整個圖書館與對高雄的願景，等著他放手去做。」

她表示，2018年選舉失利是很大的衝擊，選後幾天，陳其邁提出厚厚一大疊檢討報告，她說，檢討很好，重點是如何讓人民看到虛心改變。後來陳其邁擔任行政院副院長，一開始很多人冷嘲熱諷，說內閣是「敗選者聯盟」，但陳其邁說忍下來，這是機會，拿出表現，大家才會知道好在哪裡。

蔡英文指出，經歷非洲豬瘟、武漢肺炎的考驗，陳其邁在公共衛生的專業、協調折衝的能力，大家有目共睹，在中央也沒有忘記對高雄的承諾，愛高雄的心沒有改變，比2年前格局更高、視野更廣，歷練也更完整，這次補選由陳其邁再次披掛上陣，真的是毫無懸念。

蔡英文說，這次競選要給陳其邁2個重要任務，第一，上次沒做好的地方，要讓高雄人看見改變，跑得不夠勤的地方要多跑，有誤解的地方要盡力說明，有對立要設法化解；前任市長的施政，有好的規劃繼續接著做，有被拖延的事情就加速推動，真心建設高雄，不會黨同伐異。

她表示，第二，要用最快的速度讓市政步上軌道，找回高雄的光榮感，剩下2年當4年來衝，落後的建設一天當兩天來趕。陳其邁的綽號叫做「緊緊緊」，相信這個任務沒有人比陳其邁更適合。

蔡英文說，高雄人曾經給民進黨教訓，現在給民進黨補考的機會，「既然派出最強的戰將，就一定要贏」，不只民進黨要贏，高雄的建設、發展更要贏，要超越派系、政黨的考量，上下一心、團結一致，民進黨從黨員到主席、地方到中央，唯一的目標，就是把這仗打贏，力挺高雄、大步邁進，全力以赴。