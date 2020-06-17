失親新二代逆境中盼成飛官 獲總統教育獎移民署前往勉勵

說明：失去雙親的新二代莊子瑋仍積極向上，不僅學業成績優異也參加各項才藝、運動比賽獲佳績。（照片來源：彰化縣移民署 ) 說明：失去雙親的新二代莊子瑋仍積極向上，不僅學業成績優異也參加各項才藝、運動比賽獲佳績。（照片來源：彰化縣移民署 )

移民署彰化縣服務站於17日前往彰化縣竹塘國中勉勵榮獲總統教育獎的得獎學生莊子瑋，也是本屆彰化縣唯一的新二代得獎者，其不畏逆境、奮發向上的精神令人敬佩，也成為同儕學習的榜樣。

莊子瑋同學原本三代同堂、幸福和樂的家庭，107年因父親的一場車禍意外過世而變調，之後由來自越南的母親扛下一家重擔打零工維持家計，不料母親卻又於去(108)年10月因腦部腫瘤驟逝，留下茫然的子瑋兄妹，然接連失去雙親的打擊並沒有讓子瑋自暴自棄，反而將傷痛化成動力，更加努力讀書並積極參加校外競賽，孝順的子瑋也背負起長孫的責任，經常到田裡幫忙年邁的祖父母務農耕作減輕他們的負擔。

子瑋表示未來的願望是希望能考取空軍官校，完成擔任飛行員的夢想，回味以前跟母親一起搭飛機回越南的幸福時光，他很想念越南的空氣，吐納之間彷彿回到外婆家一樣溫暖自在，雖然母親已經不在了，但也留給自己無限的想念及更堅定的目標。

校長黃仲平表示子瑋除了學業成績優異以外，還曾獲縣級英文讀者劇場比賽第2名、機關王競賽第3名，也是巧固球、躲避球、拔河等校隊，常在縣級競賽中獲獎，今年國中會考表現優異，未來可望錄取彰化高中。

彰化縣服務站主任林弘志表示，總統教育獎國中組全國僅有18個名額，子瑋能夠獲獎相當不容易，移民署也特別針對獲獎的新二代提供新住民子女總統教育獎助學金，勉勵其逆爭上游積極進取的精神，同時鼓勵新住民及新二代可以多參加移民署的海外培力、築夢計畫、新住民子女獎學金或體驗營等活動，善用社會資源，拓展多元文化視野並創造自身優勢。

訊息來源：移民署彰化縣服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)