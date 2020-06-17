  1. 首頁
  2. 新住民

失親新二代逆境中盼成飛官 獲總統教育獎移民署前往勉勵

By  台灣英文新聞
2020/06/17 16:34
說明：移民署彰化服務站前往竹塘國中勉勵榮獲總統教育獎的新二代莊子瑋。（照片來源：移民署彰化縣服務站 )
說明：失去雙親的新二代莊子瑋仍積極向上，不僅學業成績優異也參加各項才藝、運動比賽獲佳績。（照片來源：彰化縣移民署 )

說明：移民署彰化服務站前往竹塘國中勉勵榮獲總統教育獎的新二代莊子瑋。（照片來源：移民署彰化縣服務站 )

說明：失去雙親的新二代莊子瑋仍積極向上，不僅學業成績優異也參加各項才藝、運動比賽獲佳績。（照片來源：彰化縣移民署 )

移民署彰化縣服務站於17日前往彰化縣竹塘國中勉勵榮獲總統教育獎的得獎學生莊子瑋，也是本屆彰化縣唯一的新二代得獎者，其不畏逆境、奮發向上的精神令人敬佩，也成為同儕學習的榜樣。

莊子瑋同學原本三代同堂、幸福和樂的家庭，107年因父親的一場車禍意外過世而變調，之後由來自越南的母親扛下一家重擔打零工維持家計，不料母親卻又於去(108)年10月因腦部腫瘤驟逝，留下茫然的子瑋兄妹，然接連失去雙親的打擊並沒有讓子瑋自暴自棄，反而將傷痛化成動力，更加努力讀書並積極參加校外競賽，孝順的子瑋也背負起長孫的責任，經常到田裡幫忙年邁的祖父母務農耕作減輕他們的負擔。

子瑋表示未來的願望是希望能考取空軍官校，完成擔任飛行員的夢想，回味以前跟母親一起搭飛機回越南的幸福時光，他很想念越南的空氣，吐納之間彷彿回到外婆家一樣溫暖自在，雖然母親已經不在了，但也留給自己無限的想念及更堅定的目標。

校長黃仲平表示子瑋除了學業成績優異以外，還曾獲縣級英文讀者劇場比賽第2名、機關王競賽第3名，也是巧固球、躲避球、拔河等校隊，常在縣級競賽中獲獎，今年國中會考表現優異，未來可望錄取彰化高中。

彰化縣服務站主任林弘志表示，總統教育獎國中組全國僅有18個名額，子瑋能夠獲獎相當不容易，移民署也特別針對獲獎的新二代提供新住民子女總統教育獎助學金，勉勵其逆爭上游積極進取的精神，同時鼓勵新住民及新二代可以多參加移民署的海外培力、築夢計畫、新住民子女獎學金或體驗營等活動，善用社會資源，拓展多元文化視野並創造自身優勢。

訊息來源：移民署彰化縣服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)
移民署彰化縣服務站
總統教育獎
莊子瑋

相關新聞

勤學新二代獲總統教育獎 高超球技望未來作育英才
勤學新二代獲總統教育獎 高超球技望未來作育英才
2020/06/03 11:36
宜蘭囝仔獲總統教育獎 越南版阿信鄭翠玄：未來為新南向努力
宜蘭囝仔獲總統教育獎 越南版阿信鄭翠玄：未來為新南向努力
2020/05/29 15:07
申請居留證不用親自跑 移民署法令宣導僑外生學到這招
申請居留證不用親自跑 移民署法令宣導僑外生學到這招
2019/10/12 15:52
「想當護理師幫助更多人」 新二代克服身體缺陷獲總統教育獎肯定
「想當護理師幫助更多人」 新二代克服身體缺陷獲總統教育獎肯定
2019/07/03 15:33
新二代克服聽力障礙成低音號樂手 獲108年總統教育獎
新二代克服聽力障礙成低音號樂手 獲108年總統教育獎
2019/06/30 11:08