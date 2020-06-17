凱撒飯店連鎖 向您致敬Part 2 醫護藥警消「防疫五月天」

隨著安心旅遊的補助以及振興三倍券的發放即將到來，也預告著飯店旅遊業的復甦，台灣做出領先全世界的防疫成績，除了功不可沒的中央疫情指揮中心外，更有一群持續默默守護我們的無名英雄，凱撒飯店連鎖為感謝醫、護、藥、警、消等五大勞苦功高的「防疫五月天」，凱撒飯店連鎖旗下雙北六家飯店同步祭出「向您致敬Part2」的專屬優惠，活動時間從2020/6/16至2020/9/30止，持相關行業識別證於台北凱撒大飯店、凱達飯店、趣淘漫旅-台北、凱旋酒店，平日每房享超值優惠價只要1,000元，周六及連續假日每房也只要1,800元；板橋凱撒大飯店與阿樹酒店平日每房僅1,500元，周六及連續假日每房也只要2,300元，每日每家飯店限量10間(義警、義消不適用)，入住期間加碼享有飯店內餐飲 8折優惠(需加原價10%服務費)。凱撒飯店連鎖期望能在解封後用最優惠的價格回饋給這群防疫英雄們，讓他們與大家一起「安心旅遊」並攜手振興觀光產業！

凱撒飯店連鎖推出的「向您致敬Part2」優惠專案亦秉持「最溫暖、最好用」的原則，醫、護、藥、警、消人員還可以搭配安心旅遊補助或是振興三倍券使用，等於直接免費入住一晚，輕鬆安排您的夏日愜意假期！史上CP值爆表的優惠一次讓防疫英雄們住好住滿

各館優惠與注意事項如下：

飯店 台北凱撒大飯店、凱達飯店、趣淘漫旅-台北、凱旋酒店 板橋凱撒大飯店、 阿樹酒店 平日價格 每晚NT$1,000 每晚NT$1,500 周六及連續假日價格 每晚NT$1,800 每晚NT$2,300

注意事項：