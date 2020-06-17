對高雄市的選民而言，今年(2020年)的6月6日是一個很特殊的日子；在這一天，他們有機會參與台灣有史以來第一次罷免直轄市市長的投票。雖然在投票日之前，秘密投票的機制已經明顯被市長的政治操作完全破壞，在許多選民心中投下了陰影；同時在投票當天的下午，突然下了三個鐘頭的大雷雨，打消了不少人的投票意願。但是開票之後卻出現了驚人的結果－－高雄市的選民以93萬9090票的遠超出預期的票數通過了這次的市長罷免案！

從2018年底就任高雄市長至今，在短短的18個月之後突遭罷免，樓起樓塌；如此的奇幻過程只有傳說中的「南柯一夢」差可比擬。

「南柯一夢」的典故出自唐朝作家李公佐所作的短篇寓言《南柯太守傳》。故事的主人翁名叫淳于棼，是一個放蕩不羈，酷愛喝酒的人；自幼不喜讀書，因而棄文習武；之後在當時的淮南軍裡謀得一個基層的軍官職務。但因不改喜愛喝酒的惡習，且與長官不合，只好解甲返鄉。

唐貞元七年九月的某一天，他跟一群酒肉朋友在他家庭院的一棵古槐樹下喝酒打屁，喝到爛醉如泥不省人事，兩個朋友把他抬回房間休息。在睡夢中，淳于棼朦朦朧朧看到兩個使者前來對他說：「我們奉國王之命，前來邀請您駕臨敝國。」他上了馬車，馬車直奔那棵古槐樹下的一個洞穴而去，隨即沒入洞中。前行數十里之後來到一座大城，城樓上寫著四個金色大字：「大槐安國」。

槐安國國王招淳于棼為駙馬，將女兒金枝公主嫁給他，並且派他擔任南柯郡的郡太守。有一天鄰國「檀羅國」舉兵來犯，國王命他率兵出征。淳于棼派兵三萬迎敵，結果全軍覆沒。而且禍不單行，他的妻子金枝公主不久也生了怪病死亡。國王遣人將淳于棼送回人間；一入家門，他立即由醉夢中醒來－－剛才抬他回房的那兩個朋友還在床邊泡腳哩。這下他才驚覺，夢中的數十年歲月其實只是彈指之間而已；在「大槐安國」一生的榮華富貴到頭來也只不過是一場空。

淳于棼依稀記得當初「大槐安國」的入口是在那棵古槐樹下的一個洞穴，於是他帶著一把斧頭，挖開那個洞穴，赫然發現裡面是個大蟻窩，一大堆螞蟻居住其中；淳于棼這才恍然大悟，原來「大槐安國」其實是個螞蟻窩，而槐安國國王就是蟻王。他怕蟻窩遭到破壞，於是重新覆上泥土，將其恢復原狀。不料當晚突然來了一陣暴雨，將蟻窩沖毀。隔天早上淳于棼前往探視時，發現偌大的蟻窩完全失了蹤影，所有的螞蟻也都不知去向。

筆者曾經用關鍵字《螞蟻報恩》上網Google了一下，發現了一則有趣的新聞。據轉述，這位剛被罷免的前高雄市長在跟友人閒聊時曾說，有一位算命師告訴他，他的某一前世有一次要乘船渡河時，發現有一個蟻窩，他一時慈悲心大發，將蟻窩搬上船一起渡河。他說這窩螞蟻就是今世跟隨他的一群「粉絲」(fans)，是來報恩的。

不過生物學家告訴我們，螞蟻是一種不會獨立思考、只會盲目跟隨「費洛蒙」(pheromone) 行動的生物。因此他將自己的「粉絲」比擬成螞蟻，雖然還算貼切，但究竟是何用意，令人不解。

同時，剛剛經歷「南柯一夢」的這位前市長，他的那窩螞蟻會不會跟寓言《南柯太守傳》裡的蟻窩一般，一夕之間被一陣大雨沖垮而消失無蹤呢？

嗯！值得觀察……。