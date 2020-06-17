【武漢肺炎】6/22起入境台灣之4類商務人士　可縮短居家檢疫時間

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，國內武漢肺炎 (2019新型冠狀病毒疾病，COVID-19)疫情趨緩且穩定控制中，自6月22日起，短期商務人士若同時符合四項基本條件，可申請縮短居家檢疫時間。

四項基本條件包含：

(一)依指揮中心宣布可入境之人士。

(二)申請來臺停留天數小於3個月。

(三)短期入境從事商務活動(如：驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等)商務人士。

(四)出發地為指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險國家/地區，且登機前14天無其他國家/地區旅遊史。

指揮中心指出，符合前述四項申請條件之商務人士，於申請時應備妥邀請廠商提供之相關證明文件資料、在臺行程表及防疫計畫，同時須準備登機前3日內採檢之COVID-19核酸檢驗陰性報告以備查驗。

對於其他非適用申請條件者，若有特殊商業需求或其他必要活動，可專案提出個案辦理；另基於互惠原則及各國疫情安全的前提下，可與個別國家再商定簡化檢疫程序。

指揮中心進一步說明，完成申請之商務人士如出發地為低感染風險國家/地區，於入境後可向入住防疫旅館所在地方衛生主管機關申請於第5天自費篩檢；如為中低風險國家則可於入境後第7天自費篩檢。

取得檢驗結果陰性報告後，即可向地方衛生主管機關申請改為自主健康管理至入境後21天，自主健康管理期間仍應每日量測體溫及配合雙向簡訊回報健康狀況，並依行程表安排進行有限度之商務活動，且採實名制，記錄每日活動及接觸人員，儘量避免出入公共場所，外出時，嚴格遵守全程佩戴口罩。

指揮中心表示，上述作業規範僅限於短期入境之商務人士，若計劃在臺停(居)留3個月以上者，仍應依規定於入境後完成14天居家檢疫，不適用該作業規範。此外，自6月17日起，非本國籍人士、中國地區人民、香港或澳門居民，未領有居留證明文件者，不得申領防疫補償費用。

低感染風險、中低感染風險國家/地區名單，將視各國疫情規模及趨勢、監測及檢驗量能、疫情資訊透明度、所屬區域及鄰近國家疫情狀況適時調整。

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。

中低感染風險國家/地區：韓國、日本、馬來西亞、新加坡。