新北市水保服務團年度組訓　簡政便民更精進

新北市農業局為強化新北市水土保持服務團的業務推動 與運作，落實市府行動治理政策，於今（16）日邀請新北市水土保 持服務團水保相關之專業技師於新北市政府大樓307會議室辦理組 訓活動， 藉以加強服務團成員對水土保持本質學能並感謝新北市水土保持服務 團多元管道之便民服務。

農業局自106年推出「 新北市山坡地農地使用水土保持處理與維護執行計畫」， 民眾只要打電話或上網填寫預約單提出申請， 農業局即安排水土保持服務團技師到實地輔導並提供專業建議， 協助民眾完成農地水土保持處理與維護， 讓民眾在農地安全前提下促進土地合理利用。 今天在組訓課程中特別安排臺北市政府工務局大地工程處梁成兆專門 委員「從山坡地違規談水土保持輔導」分享臺北市實務案例， 讓新北市的技師能學習外縣市的優點，另農業局特別邀請行政院農業 委員會水土保持局監測管理組游韋菁正工程司做「 水土保持法規及重要函釋介紹」，以強化服務團成員本質學能素養。 農業局藉由組訓活動落實侯市長上任以來強調的簡政便民施政目標， 提供民眾優質的免費諮詢及技術服務。到場技師上完課後討論熱絡， 有技師分享在新北市輔導農民辦理農業整坡及排水改善的實務經驗供 大家參考，最後團長林衍竹技師也感謝各位技師的協助， 也肯定市府用心，積極輔導農民做好水土保持， 稱讚市府團隊果然是「施政滿意度」第一名的團隊。

農業局長李玟表示，新北市有88%屬於山坡地土地， 農業局一直和水土保持服務團緊密合作， 以強化新北市水土保持業務。 透過水土保持服務團專業技師下鄉實地輔導農民在108年度共輔導 民眾54件，讓農民更能合理利用農地， 也避免因不諳法令而違反水土保持法相關規定。 民眾若有其他相關疑問，可於每週星期一、四上午9時至12時於新 北市府22樓西側服務櫃臺，偏鄉地區石門、 貢寮地區每月第一週星期三上午10時至12時於區公所駐點， 今年更加入水土保持服務列車於每月第2週及第4週星期三上午10 時至12時提供定點免費諮詢，6月24日專車將於瑞芳區公所駐點 服務；民眾可撥打農業局水土保持服務專線：02-2965- 9930洽詢水土保持相關服務。