中華電信推出「i聽聽」打造全台最豐富綜合有聲內容平台

看好消費者對數位有聲內容的需求，中華電信今(16) 日宣布攜手智趣王數位科技， 強強聯手重金打造電信獨家的全新數位閱聽體驗，推出全台「 最海量」、「種類最齊全」擁有「最多元原創Podcast節目」 的綜合性有聲內容平台《i聽聽》， 作為中華電信今年首發全新加值服務， 預計今年可網羅20萬人次加入會員，內含超過30, 000首跨領域、跨產業的數位有聲內容，以蒐集零碎時間， 打造一日生活閱聽方案為宗旨，內容跨領域、 跨產業並供民眾隨選隨聽，內容天天更新不間斷。

《i聽聽》以台灣第一有聲內容平台之姿獻聲登場， 精彩內容包括語言學習、醫學新知、商業理財、體育、流行時尚、 飲食旅遊、心靈勵志、星座運勢、宗教命理、職場進修、親子教養、 經典文學、有聲童書、暢銷書籍及當日新聞等主題內容，應有盡有， 更網羅多元領域的聲音主播及明星藝人推出獨家節目。

「聽書」系列有廣播天后方笛獻聲朗讀《三毛典藏系列》、 金鐘獎最佳男配角蘇達精彩演繹《妖怪台灣地圖》、 適合親子共讀的全球暢銷《宮西達也霸王龍系列有聲書》；「 聽節目」系列有親切幽默的生活大師侯昌明《生活侯賽雷》、 知名醫院藥師蘇柏全《今天好想藥》、 以及專為女性聽眾量身打造的《池永昌醫師的乳房私房話》 等精采節目隨選隨聽，「聽新聞」系列有中廣新聞網、聯合報、 經濟日報等優質新聞內容， 一次滿足想要快速汲取資訊或是豐富生活的民眾閱聽需求！