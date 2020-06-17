新北教育局配發3萬片平板 中小學全面推動科技輔助自主學習

COVID-19疫情點燃全國數位學習風潮，新北市教育局今年配發3萬片平板至全市國中小學校並辦理平板教學應用研習，搭配全國首創單一簽入「親師生平台」近90項線上學習資源，全面推動科技輔助自主學習，同時建置全國最多的10,600間智慧教室，提升新北40萬學生資訊素養及未來競爭力。
教育局張明文局長表示，新北市從106到107年已經投入3億元改善學校網路建設，讓教師可以順暢的運用無線網路進行教學。108至109年，教育局加碼投入5億元，把全市所有學校的每一間教室都智慧化，不論是在硬體上（平板電腦、大尺寸螢幕）或是軟體上（學生學習紀錄及教師備課軟體）都進行升級，達成「教室無邊界，學習無國界」目標。
新北市日前與Google、均一平台攜手推出雲端創新師培，辦理4梯次免費線上專班，帶領全市教師熟悉視訊工具，翻轉數位教學新模式。教育局同步升級全市國中小班級教室資訊設備，除了定期汰換班級教室投影機外，今年再加碼配發班級電腦超過6,000台、全新平板3萬片，同時辦理「平板在教學上應用」25場教師研習及3場校長研習，鼓勵教師在課堂上運用行動載具，搭配「親師生平台」數位學習資源，依進度選擇課程影片與任務執行，或組班進行教學互動，讓學生依自己進度適性學習，教師則透過數據回饋，立即確認學生個別學習狀況，適時給予指導。
龍埔國小潘詠思老師說，「雖然自己生活中常使用平板，但是透過研習才驚喜發現一些操作撇步及小工具是自己不知道的，搭配平板上的APP就可多元、有效率地應用在教學上，太強大了！非常期待學生拿到平板進行學習的課堂風景」。新市國小501班孫筠景同學說：「老師教我們使用觀星App，透過平板，在白天也可以觀察星星，上天文課很有趣！運用平板分組學習，同學們合作達成任務，很刺激也很好玩」。
教育局表示，除了投入資訊設備硬體及辦理校長教師研習，提升各校數位教學的內外條件外，109年新北市共遴選出65所智慧學習領航學校，其中16校獲選為教育部科技輔助自主學習學校，透過北中南東四區分區社群運作模式，由65所智慧領航學校帶領全市學校，更深入地分享將數位學習平台導入日常教學模式的經驗，引導學生於平台上自主學習，滿足個別學習差異，同時透過平台數據分析及回饋，讓教師掌握學生個別學習狀況。