新北教育局配發3萬片平板 中小學全面推動科技輔助自主學習

COVID-19疫情點燃全國數位學習風潮， 新北市教育局今年配發3萬片平板至全市國中小學校並辦理平板教學 應用研習，搭配全國首創單一簽入「親師生平台」 近90項線上學習資源，全面推動科技輔助自主學習， 同時建置全國最多的10,600間智慧教室， 提升新北40萬學生資訊素養及未來競爭力。

教育局張明文局長表示， 新北市從106到107年已經投入3億元改善學校網路建設， 讓教師可以順暢的運用無線網路進行教學。108至109年， 教育局加碼投入5億元，把全市所有學校的每一間教室都智慧化， 不論是在硬體上（平板電腦、大尺寸螢幕）或是軟體上（ 學生學習紀錄及教師備課軟體）都進行升級，達成「教室無邊界， 學習無國界」目標。

新北市日前與Google、均一平台攜手推出雲端創新師培， 辦理4梯次免費線上專班，帶領全市教師熟悉視訊工具， 翻轉數位教學新模式。 教育局同步升級全市國中小班級教室資訊設備， 除了定期汰換班級教室投影機外，今年再加碼配發班級電腦超過6, 000台、全新平板3萬片，同時辦理「平板在教學上應用」 25場教師研習及3場校長研習，鼓勵教師在課堂上運用行動載具， 搭配「親師生平台」數位學習資源， 依進度選擇課程影片與任務執行，或組班進行教學互動， 讓學生依自己進度適性學習，教師則透過數據回饋， 立即確認學生個別學習狀況，適時給予指導。

龍埔國小潘詠思老師說，「雖然自己生活中常使用平板， 但是透過研習才驚喜發現一些操作撇步及小工具是自己不知道的， 搭配平板上的APP就可多元、有效率地應用在教學上，太強大了！ 非常期待學生拿到平板進行學習的課堂風景」。新市國小501班孫 筠景同學說：「老師教我們使用觀星App，透過平板， 在白天也可以觀察星星，上天文課很有趣！運用平板分組學習， 同學們合作達成任務，很刺激也很好玩」。

教育局表示，除了投入資訊設備硬體及辦理校長教師研習， 提升各校數位教學的內外條件外， 109年新北市共遴選出65所智慧學習領航學校， 其中16校獲選為教育部科技輔助自主學習學校， 透過北中南東四區分區社群運作模式， 由65所智慧領航學校帶領全市學校， 更深入地分享將數位學習平台導入日常教學模式的經驗， 引導學生於平台上自主學習，滿足個別學習差異， 同時透過平台數據分析及回饋，讓教師掌握學生個別學習狀況。