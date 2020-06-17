新北市立美術館 大規模館校合作推動藝術教案

新北市立美術館座落於鶯歌區三鶯新生地，已於去(108)年2月開工，預計111年完工啟用。新北市政府文化局今(16)日集結新北市40所學校及藝術家，展開「以藝術出發STEAM教案開發」，透過與藝術家及學校教師協作，共同開發具創造力、科技素養與批判思考特色之STEAM教案。
文化局局長龔雅雯致詞時表示，新北市立美術館以「全民美術館」出發，關照各年齡層之藝術推廣，籌備期間透過跨局處資源整合，將美術館藝術資源與教育現場對接，建構藝術教育資源網絡；本計畫遍布新北九大學區，橫跨幼兒、國小、國中、高中，超過40所學校參與協作，結合跨域藝術團隊，共創以藝術出發的STEAM課程，培養學童及青少年學生具有在地認同、跨文化意識與多元文化觀點，讓美感在學習體驗的過程中蘊育而生。
文化局表示，STEAM教案開發是結合科學(Science)、科技(Technology)、工程(Engineering)、藝術(Art)、數學(Mathematics)跨領域，培養動手做、發明、創新的下一代。今(16)日辦理首場說明會暨媒合工作坊，現場除參與學校校長及專業教師外，並邀請跨足戲劇、自然科學、攝影、常民生活、聲音藝術等超過10組藝術家及團體進行討論與分享，雙方共同腦力激盪開發教案，並於學校實作，為未來美術館藝術教育推廣累積豐碩資源。
新北市立美術館籌備處主任于玟表示，館校合作藝術教案開發為美術館教育推廣重點發展計畫，去(108)年以「看得見看不見的美術課」為主題，已將相關成果於美術館線上平台開放使用，歡迎各界多加利用。更多資訊請上新北市立美術館官網：https://www.ntmoa.tw/查詢。