新北市立美術館 大規模館校合作推動藝術教案

新北市立美術館座落於鶯歌區三鶯新生地，已於去( 108)年2月開工，預計111年完工啟用。新北市政府文化局今 (16)日集結新北市40所學校及藝術家，展開「以藝術出發ST EAM教案開發」，透過與藝術家及學校教師協作， 共同開發具創造力、科技素養與批判思考特色之STEAM教案。

文化局局長龔雅雯致詞時表示，新北市立美術館以「全民美術館」 出發，關照各年齡層之藝術推廣，籌備期間透過跨局處資源整合， 將美術館藝術資源與教育現場對接，建構藝術教育資源網絡； 本計畫遍布新北九大學區，橫跨幼兒、國小、國中、高中，超過40 所學校參與協作，結合跨域藝術團隊，共創以藝術出發的STEAM 課程，培養學童及青少年學生具有在地認同、 跨文化意識與多元文化觀點，讓美感在學習體驗的過程中蘊育而生。

文化局表示，STEAM教案開發是結合科學(Science)、 科技(Technology)、工程(Engineering) 、藝術(Art)、數學(Mathematics)跨領域， 培養動手做、發明、創新的下一代。今(16)日辦理首場說明會暨 媒合工作坊，現場除參與學校校長及專業教師外，並邀請跨足戲劇、 自然科學、攝影、常民生活、聲音藝術等超過10組藝術家及團體進 行討論與分享，雙方共同腦力激盪開發教案，並於學校實作， 為未來美術館藝術教育推廣累積豐碩資源。

新北市立美術館籌備處主任于玟表示， 館校合作藝術教案開發為美術館教育推廣重點發展計畫，去( 108)年以「看得見看不見的美術課」為主題， 已將相關成果於美術館線上平台開放使用，歡迎各界多加利用。 更多資訊請上新北市立美術館官網：https://www. ntmoa.tw/查詢。