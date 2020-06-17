臺灣企銀CSR報告書連續5年獲得英國標準協會驗證

臺灣企銀2019年CSR報告書通過英國標準協會（BSI）的查證，6月16日舉辦授證儀式，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛代表頒發證書，臺灣企銀董事長黃博怡代表接受。臺灣企銀2019年CSR報告書續採用GRI Standard最新準則編製，並清楚揭露對「聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)」回應作法，例如該行對氣候變遷帶來相關風險、機會之因應措施、管理及績效指標與目標，以具體行動讓外界了解該行重視氣候變遷及因應相關風險之作為，此次為連續5年獲得國際專業驗證機構驗證肯定。

董事長黃博怡在儀式上表示，2019年為地方創生元年，臺灣企銀結合政府輔導資源及該行長期累積授信與送保經驗，協助在地企業與創業者順利取得融資，達成地方創生目標。今年受到新冠肺炎的影響，不少中小企業面臨巨大衝擊，該行身為中小企業專業銀行，除了依循政府各項紓困振興政策，從寬、從速、從簡協助中小企業一起渡過難關，在疫情趨緩之際，仍將持續推動慈善公益活動、關懷弱勢族群貢獻一己之力，善盡企業社會責任。

臺灣企銀作為企業公民的一員，為展現永續經營的決心，將持續遵循「企業社會責任實務守則」，回應利害關係人期望，對於中小企業、小微及新創事業、地方創生產業等，更將持續提高協助力道，發揮該行專業銀行的獨特角色與功能，讓社會認同中小企業專業銀行存在的重要性。