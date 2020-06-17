明星咖啡館 俄羅斯美食藏人文歷史

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）「明星咖啡館」(Astoria)位於台北武昌街，是一間供應俄羅斯風味套餐、咖啡與麵包等異國美食的咖啡館。創立於1949年，是許多旅居台灣的俄羅斯人解鄉愁，同時也是文人雅士齊聚在一起尋找靈感的地方。

明星咖啡館承襲俄國皇室的血統，有百年以上的食譜為證。當年，簡靜惠的父親，簡錦錐與5位俄羅斯人共同創立了Astoria，這家店自開幕以來就是許多外國使節必造訪的餐館，它還是台北60年代的文學沙龍。

俄羅斯魚凍。(照片由台灣英文新聞拍攝)

第二代負責人簡靜惠表示，早期「俄羅斯軟糖」只有俄國皇族才吃的到，第二次世界大戰期間，不少俄國人選擇離開動盪不安的故鄉到台灣生活，所以像是軟糖、羅宋湯、魚凍等道地家鄉菜都跟著飄洋過海。

當年除了許多外國人會到他們咖啡館用餐外，簡靜惠回憶，蔣經國先生與蔣方良女士也常會帶著他們的小孩到店裡用餐，而蔣方良最愛吃的點心之一，就是俄羅斯軟糖。

俄羅斯爐烤豬腳。(照片由台灣英文新聞拍攝)

明星咖啡館的每一道菜都有它的故事，簡靜惠分享，當年的俄國籍創辦人之一艾斯尼(George Elsner)因年紀大了無法食用脆皮爐烤豬腳，他的父親與廚師便試著調整工序，將脆皮變軟皮，讓艾斯尼可以繼續享用這道家鄉菜，後來為了滿足各年齡層，他們將這二種作法的爐烤豬腳放入菜單裡，供消費者選擇。

照片由台灣英文新聞拍攝

莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處白樂賢(Sergey Petrov)接受訪問時表示，由於武漢肺炎疫情(新型冠狀病毒，COVID-19)的流行影響大家出國旅遊的意願，他鼓勵台灣人在無法前往俄羅斯旅遊時，可以先到明星咖啡館品嚐道地的俄羅斯風味套餐與點心。他並期望，待武漢肺炎疫情趨緩後，歡迎大家到他的國家走走。

明星咖啡館已於2012年被台北市政府列為歷史建築，據資料顯示，該建物約建於二次大戰後期，設計風格屬於簡約之街屋形式。早期許多台灣文學作家曾在此駐足創作，《現代文學》、《文學季刊》也曾在此編輯討論，為台北重要的文學地標，深具歷史文化意義。

照片由台灣英文新聞拍攝