【中國武漢肺炎】北京疫情防控升至二級　學校全面停課　所有人禁止離京

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）根據北京今（17）日上午通報，北京昨（16）日再新增武漢肺炎本地確診病例31例，自這波疫情爆後發以來，迄今累計確診者已經達到137人，隨著疫情升溫，北京於昨日晚間宣布調升防疫等級至二級，今日起，北京所有中小學各年級學生一律停止到校上課，北京所有小區（社區）也必須全面實行嚴格封閉式管理。

新京報報導，6月16日晚間，北京市政府副秘書長陳蓓在北京市武漢肺炎疫情防控工作第121場新聞發布會宣布，即時起，北京市突發公共衛生事件響應級別由三級調升至二級。

防疫等級調升至二級後，必要加強的措施包含針對農貿市場、菜市場、餐飲店、單位、食堂等場所全面消毒，其餘公共場所也要做好每日消毒與出入體溫檢測，營業人員須配戴口罩。

室內公共場所、公園景區限流30%。圖書館、博物館、美術館等室內公共場所及公園景區限流30%，實行分時段預約限流、遠端疏導等防控措施。

中高風險街道鄉鎮所轄小區、新發地市場相關人員禁止離京，其他人員非必要也不要出京，有離京需求者須持７日內核酸檢測陰性證明。

同時，全面提升監管、養老、福利、精神衛生等特殊機構場所的防疫等級，並嚴格執行封閉式管理，目的是避免疫情向外地擴散

另外，北京十多條高速公路雙向封閉，此外，北京飛往中國各大城市的航班，也有許多班次取消，例如北京飛廣州就取消三班、北京飛上海取消五班。

二級響應級別雖然不須停產停工，但官方鼓勵遠程、居家等彈性辦公，以及離峰時段上下班。

官方並對過去14天內到過新發地、玉泉東、天陶紅蓮市場等重點區域人員及密切接觸者落實全面排查、核酸檢測和居家觀察，並根據需要擴大檢測範圍。