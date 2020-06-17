8縣市亮高溫燈號破36度　台灣國健署：熟記防曬5招預防熱傷害

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受到太平洋高壓影響，氣象局持續針對8縣市發出高溫資訊，今（17）日到週五將是今年以來氣溫最高的幾天。國健署提醒民眾應避免戶外活動，外出時做好防曬5招，並記得多補充水份等，以避免熱傷害。

國健署表示，近日高溫炎熱，白天最高溫甚至破36度，若在戶外悶熱環境活動長時間活動，且運動導致大量流汗後，如果忘記補充水分，即可能造成脫水。民眾應避免於上午10點至下午2點或天氣炎熱的時間外出，國健署王英偉署長則提醒牢記預防熱傷害的從頭到腳5裝備：「寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣之衣物、擦防曬乳、尋找蔭涼處」。

預防熱傷害從頭到腳防曬5招:

寬邊帽或陽傘：

利用可防紫外線之寬邊帽或陽傘避免陽光直射臉、耳朵及脖子。

太陽眼鏡：

選擇檢驗合格的太陽眼鏡保護眼睛，並挑選可遮擋眼睛周圍及適合臉型的款式，且注意鏡片破碎的安全性。

涼爽透氣之衣物：

可考慮舒適的棉質衣服，或是能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服，且於運動後更換乾爽的衣服以維持良好的防護功能。

擦防曬乳：

外出前30分鐘建議使用防水且SPF30以上之防曬乳，並每2小時補充1次，可將防曬乳作為每天早晨保護的一部分；保存時應避免放置於過熱之處以免變質，若為敏感性肌膚可選擇標記有敏感性肌膚使用或無香味之產品。

尋找蔭涼處及補充水分：

外出時盡可能行走於通風蔭涼處，如：樹蔭步道、騎樓或建築物下，避免太陽直曬，並自備水瓶定時喝水，養成每天至少2,000㏄白開水的好習慣。

如發現自己或家人身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。