「築夢」改造行動餐車 越南新住民傳承麵包手藝創業

說明：來自越南的范鄭瑞綾傳承公公的好手藝，研發全臺灣首創的菠蘿甜甜圈(翻攝自築夢計畫粉絲頁 說明：來自越南的范鄭瑞綾傳承公公的好手藝，研發全臺灣首創的菠蘿甜甜圈(翻攝自築夢計畫粉絲頁

來自越南的范鄭瑞綾，靠著自己的雙手一點一滴的打拼，傳承公公的好手藝-研發全臺灣首創的菠蘿甜甜圈，看他們如何打造築夢計畫，一家人團結於一心。來自越南的范鄭瑞綾嫁來臺灣已經6年，公婆與丈夫信達對瑞綾百般體貼也視如己出，她所遇到的人都是如此親切與熱情，面對公婆的好，瑞綾心中一直想回報公婆對她的好。瑞綾的公公是麵包師傅，因年事已高，一直希望將製作麵包的手藝傳給孩子，在經過夫妻倆討論後，丈夫信達決定離職，全心全力與父親學習手藝，並開啟夫妻倆的創業夢想。

瑞綾夫妻倆開始向父親學習傳統手藝，日以繼夜地研發新款的麵包，研發出全臺灣首創的菠蘿甜甜圈，夫妻倆萌生了創業的想法。剛開始擺攤的模式非常簡易，只靠一張租來的小桌便開始販賣菠蘿甜甜圈，瑞綾始終記得某次擺攤時，突如其來的強風將攤位吹倒，還差點砸傷信達，且簡陋的攤位在經營上也遇到相當大的瓶頸，消費者會選擇有佈置過的攤位去進行消費，這讓瑞綾夫妻倆很是無助。瑞綾一直思考著該如何改善攤位狀況，便想起巷子有一臺小貨車組成的臭豆腐餐車，夫妻倆開始朝著這個方向努力。

透過移民署「新住民及其子女築夢計畫」獎金補助，夫妻倆將原先購買的餐車改裝成行動餐車，並申請專屬商標，透過相關業師輔導也同步了解到創業經營該注意的內容。兩人成功克服創業初期的困難，也開始在網路上推廣，讓更多人知道他們的產品，瑞綾相信家庭因為團結會產生巨大能量，團結於一心，再困難的夢想都能實現，夫妻倆也體會到夢想的傳承，讓一家人更幸福。

訊息來源：第6屆新住民及其子女築夢計畫臉書粉絲頁

(新聞轉載自新住民全球新聞網)