【武漢肺炎】孟加拉返台灣夫妻說謊？民眾爆料：他們未穿防護衣　在機上還咳不停

圖為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。 圖為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。 (來源 中央社)

最後更新時間：2020-06-17 14:20

初次發稿時間：2020-06-17 9:44

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）本週一（15日）台灣新增兩名武漢肺炎境外移入個案，當時指揮中心表示，這兩位從孟加拉返台的夫婦，雖有一人沒有符合回台規定，但兩人搭機全程都有穿防護衣、戴口罩，傳染他人風險大幅降低。但如今卻遭民眾爆料，這對夫妻根本未著防護衣，而且一路咳嗽回台灣。

這對夫婦於孟加拉工作期間分別於5月23日和25日發病，並在當地確診後住院治療。其中先生5月26日就無症狀，5月28日及6月2日採檢均為陰性；太太在6月2日檢驗陰性後即出院在家休養。

按照台灣規定，在國外確診者若要回台，必須符合發病日至登機至少2個月且症狀已消失，或取得2次咽喉採檢陰性才放行。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日曾說，這兩名確診個案，先生有符合規定，但太太只有一次採檢陰性。但兩人在飛機上都有穿防護衣、戴口罩，且太太發病日已超過10天，評估傳染給他人風險大幅降低。

但16日有媒體及同機旅客爆料，這對夫妻在機上沒有穿防護衣，且飛行過程中都在咳嗽。指揮中心調閱機場監視畫面跟照片也證實，發現2人都有戴口罩，但沒穿防護衣。

針對13日返台當日疫調人員做疫調時，這對夫妻告知「有穿防護衣」之事，指揮中心發言人莊人祥今（17）日下午說明，依照目前法規未規定確診患者登機必須穿著防護衣，至於這對夫妻是否刻意隱瞞或違反規定，指揮中心會尊重地方政府調查的裁量權。

另外，返台夫妻中的太太登機前未達2採陰標準，發病也不滿2個月即登機返台，明顯不符返台規定，是否有法可罰；莊人祥說，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，若未遵行主管機關指示而有傳染他人之虞者，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上200萬元以下罰金。但必須符合有傳染他人之虞要件。