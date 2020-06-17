蕭美琴接駐美代表 前美官員學者：有利台美關係

國安會諮詢委員蕭美琴任駐美代表，前美國在台協會理事主席卜睿哲、前美國國防部助理部長薛瑞福、兩岸學者葛來儀皆認為她嫻熟對美事務，能為美台關係做出重要貢獻。

總統蔡英文昨天宣布任命蕭美琴接任駐美代表。總統府發言人張惇涵表示，美國是台灣最重要的國際夥伴，蔡總統期許蕭美琴在既有堅實基礎上，持續強化台美關係，為國家也為區域間的繁榮穩定創造更多的可能。

現任華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）在回覆中央社郵件詢問時表示，蕭美琴的任命將會受到華府歡迎。

他指出，蕭美琴對美國十分了解，自1990年代來就涉足美台關係。他相信蕭美琴能和現在駐美代表高碩泰一樣，為美台雙邊關係做出重要貢獻。

目前擔任「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福（Randall Schriver）則讚賞蕭美琴很有才華，在華府關係良好，他認為蕭美琴能成為傑出的駐美代表。

對於蔡總統第二任期的美台關係，薛瑞福表示樂觀，但他也憂心中共將會持續升高緊張局勢。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）也認為，蕭美琴出任駐美代表是絕佳選擇。

葛來儀指出，蕭美琴在國際事務與美台關係經驗豐富，她與美方資深人士建立廣泛聯繫網絡，也與蔡總統關係密切。這樣的關係極為重要，因為駐美代表是美台的重要渠道，且美國資深官員必須確信他們的訊息能傳達到台灣總統。

蕭美琴為美國哥倫比亞大學政治學碩士，專業為國際關係。她曾任4屆立委，在立法院外交及國防委員會的問政經驗超過10年，也曾任民進黨國際部主任。她將是台灣歷來第一位女性駐美代表。