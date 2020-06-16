台灣蔡總統受邀哥本哈根民主高峰會致詞 丹麥媒體預料中國又要爆氣

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）總統蔡英文將出席本週五在丹麥哥本哈根舉行的「民主高峰會」，丹麥媒體大為關注。駐丹麥台北辦事處表示，丹麥當地大報「政治報」(Politiken) 6月15日以全版報導，並預料中國將對峰會提出抗議，倘若中國對丹麥採取報復行動，失去的將比得到的多。

Taiwan in Denmark 駐丹麥台北代表處今（16 ）日在臉書貼文，摘錄丹麥大報「政治報」（Politiken）報導關於總統蔡英文將於19日應邀出席「哥本哈根民主高峰會」視訊會議的報導，報導指出，本次蔡英文的線上演說，預料將引起北京極大憤怒及關切。

報導指出，丹麥外交部長Jeppe Kofod拒絕了中國的批評，他表示，言論和集會自由是丹麥憲法保障的權利。身為公部門的外交部長，他不能干預私部門所辦理的會議或峰會，但丹麥的一中政策也很清楚。

丹麥前總理Anders Fogh Rasmussen強烈批判中國並呼籲支持臺灣，他表示，台灣是非常成功的民主國家，也是全球對抗新冠病毒榜樣。

北京長期以來對台灣2300萬人民施壓、威脅及攻擊，且不斷企圖孤立台灣，他表示非常期待蔡總統峰會的演說。

報導也引述丹麥國防防衛學院中國事務研究員Camilla Nørup Sørensen看法，他說，即便這次峰會採視訊方式，但丹麥同樣面臨極大風險，中國非常關注這次峰會，目前的問題是，中國將如何應對。

北歐亞洲研究所中國事務研究員Andreas Bøje Forsby認為，預料中國將對峰會提出抗議，倘若中國對丹麥採取報復行動，失去的將比得到的多。