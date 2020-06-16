中印邊界再爆3死衝突 雙邊軍方高層開會緩和局勢

印度與中國部隊昨晚在拉達克加萬谷對峙點再度爆發暴力衝突，印度一名軍官和兩名士兵在衝突中死亡。印度陸軍的聲明說，中印軍方高層官員開會緩和局勢。

根據印度陸軍發出的聲明，雙方昨晚在加萬谷（Galwan Valley）發生暴力對峙事件，印度方面有1名軍官和2名士兵喪生。

聲明指出，雙方都有人員傷亡。中印軍方高層官員正在開會以緩和局勢。

印度媒體報導，這是中國部隊1975年在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）伏擊印度巡邏部隊造成傷亡以來，印度部隊與中國部隊發生衝突的首起印度部隊人員傷亡事件。

印度斯坦時報引述沒有具名的消息來源說，中印部隊在昨晚的衝突中沒有開槍，死者是被石頭砸死的；不過，印度陸軍沒有對此加以證實或說明。

為避免擦槍走火引發戰爭，印度和中國雙方部隊人員在邊境發生衝突時，都是先用手相互推擠，逐漸演變成互擲石塊，或以木棍攻擊對方的暴力衝突，而且發生過不只一次。

中國與印度部隊5月初在拉達克、錫金（Sikkim）因巡邏糾紛演變為鬥毆、投擲石塊衝突事件後，雙方部隊持續在拉達克對峙，但迄今經過至少5輪的上將層級會談後，中印部分部隊已從對峙地點後撤，緊張局勢似乎有紓緩跡象。

根據印度媒體報導，本週起，中印雙方還繼續透過軍事與外交管道舉行會議，希望解決雙方在拉達克邊境對峙的問題。中印軍方昨天也分別在加萬谷和拉達克班公錯湖（Pangong Tso lake）兩地，舉行準將層級和上校層級的會談，希望解決對峙僵局。

印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）13日曾對外表示，他向所有人保證，與中國接壤的整個邊境局勢都將獲得控制，「我們正在進行一系列對話，從軍團指揮官對話開始，接著是地區司令層級的對話」。

透過對話，納拉瓦內說，雙方許多士兵已從對峙地點撤離，印度和中國都希望透過不斷對話，並看見所有的分歧都將得到解決。

不過雙方軍方昨天白天進行對話，當晚竟然就發生暴力衝突，導致印度1名軍官和2名士兵死亡。