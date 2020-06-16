華泰瑞苑 海景客房3天2夜 9,998元

海景客房3天2夜 9,988元 送餐飲或SPA抵用金1,000元 再享SPA 6折

位於墾丁國家森林公園內的「全球十大國家公園旅宿」—華泰瑞苑，整體設計概念以「與自然共處」為主軸，將台灣在地元素與自然生態完整結合，營造出深具質感的度假氛圍，不僅是屏東區人氣飯店新指標，同時也是全台唯一的 Design HotelsTM 度假飯店。在墾丁國家森林公園這片秘境中，華泰瑞苑獨家引進百年歷史歐洲皇室指定頂級護膚品牌SPA By Valmont，打造首座生態頂級SPA，讓住客盡享身心靈的極致呵護。即日起至2020年7月10日，華泰瑞苑推出「9愛享樂！SPA 6折住房專案」，週日至週五入住海景客房3天2夜 ，含2客早餐只要9,998元，第一晚贈送餐飲或SPA抵用金1,000元，加碼再享入住期間SPA任一療程一次6折優惠（可使用抵用金）！

台灣首座生態頂級SPA 在秘境山林間享受極致呵護

華泰瑞苑SPA館座落於飯店「多功能園區」內，四周環繞大尖山與大灣美景，蓊鬱綠樹圍繞，蝴蝶翩翩飛舞，為台灣首座生態頂級SPA。芳療室內偌大明亮的空間設計，讓人彷彿置身歐洲皇室私人寓所，全台獨家與瑞士頂級沙龍級護膚品牌 SPA By Valmont 合作，結合3大主題、9種療程服務，芳療老師專業力道拿捏與穴位引流的循序之間，讓來到華泰瑞苑的賓客皆能體驗最極致、奢華的頂級享受。

客房設計納入四時風光 與自然零距離

華泰瑞苑客房大量採用大片窗景，將南國的四時風光納入居室，清綠色彩的設計風格及溫潤光調，營造出悠閒柔和的氛圍，讓住客感受與自然零距離的接觸。而強調戶外景觀延伸的沐餐廳，仿若畫框的落地窗及下沈式設計的戶外座位區，讓人將大尖山及大灣海景盡收眼底。極富當地特色的屏東瑯嶠風味餐，以在地風土人情為發想，以屏東小農種植的山蔬野菜，搭配皮薄肉香的里港扁食湯，主菜供有滷豬腳或午仔魚一夜干，各具特色；主食則為龍水社區出產的油蔥龍水米飯，點心為港口茶茶凍，滿載濃厚恆春風情。